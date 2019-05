Prazo para inscrição no Enem 2019 termina nesta sexta-feira 

SÃO PAULO - O prazo para fazer a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 termina nesta sexta-feira,17, às 23h59. A taxa de R$85 poderá ser paga até o dia 23 de maio.

O exame será aplicado em dois domingos consecutivos, 3 e 10 de novembro, e terá quatro provas objetivas com 45 questões cada uma sobre os seguintes temas: linguagens e códigos, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Além disso, os alunos deverão fazer uma redação argumentativa de, no máximo, 30 linhas sobre o tema que será proposto.

No dia 3 de novembro, serão aplicados os testes de linguagens e códigos, ciências humanas e a redação, com 5h30 de duração. No dia 10 de novembro, serão aplicados os testes de ciências da natureza e matemática, com 5h de duração.

Para fazer a inscrição, acesse o site do Enem e siga as instruções. O prazo para pedidos de atendimento por nome social vai de 20 até 24 de maio.

A nota Enem poderá ser usada para concorrer a vagas no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), instituições portuguesas e para participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Mudanças no Enem

A partir deste ano, os alunos contarão com um novo sistema de inscrição e que permitirá incluir uma foto. Os deficientes auditivos e visuais poderão indicar no ato da inscrição o uso de um aparelho auditivo ou de implante coclear. Além disso, todos os alunos terão os lanches revistados no dia da prova, e no final dos cadernos de questões haverá espaço para rascunho da redação e cálculos.

Quando conseguirei acessar meu cartão de confirmação de inscrição?

Ele será disponibilizado em outubro e deve conter o número de inscrição do aluno, data, hora e local das provas, atendimento especializado (deficientes visuais, por exemplo) e/ou específico (como gestantes e lactantes), caso solicitado, e a opção de língua estrangeira. Alguns desses dados poderão ser atualizados pelos alunos até esta sexta-feira.