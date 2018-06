Pós-graduação da Unesp abre inscrições para refugiados em programa gratuito

Refugiados residentes em São Paulo com interesse em cursar pós-graduação gratuita na área de Relações Internacionais agora têm a possibilidade. Até 23 de janeiro, a San Tiago Dantas, programa da Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), está com inscrições abertas para a seleção de candidatos à integração para cursos de Mestrado e Doutorado.

A iniciativa é inédita no País. A proposta é que estrangeiros da capital paulista, com status comprovado de refugiado, possam se ambientar às regras do universo acadêmico brasileiro.

Os aprovados terão, de seis meses a um ano, acesso às dependências da sede do progama e às disciplinas na condição de aluno. Cada selecionado terá também o acompanhamento de um estudante do programa que vai ajudá-lo com o português e o projeto de pesquisa.

Este é o primeiro ano em que candidatos refugiados terão poderão concorrer por cotas para o processo seletivo de Mestrado e Doutorado no programa de pós-graduação da San Tiago Dantas.

O edital não exige curso de graduação específico do candidato. O professor colaborador da San Tiago Dantas e um dos coordenadores da iniciativa, William Laureano, explica no entanto que são esperados estrangeiros com formação em Relações Internacionais ou áreas afins, como Economia, Direito, Ciência Política e Ciências Sociais.

Os cursos de Mestrado e Doutorado da San Tiago Dantas são gratuitos. "Como são números muito crescentes os de refugiados que chegam ao Brasil e a maior parte deles se encontram na cidade de São Paulo, surgiu esse debate lá dentro sobre o que um programa de relações internacionais no coração de São Paulo poderia fazer para ajudar nessa integração", explica Laureano.

Segundo o professor, esta é uma oportunidade para o refugiado estar no programa, cursar as disciplinas, conhecer o meio e os professores e ter contato direto com o universo acadêmico brasileiro. "Nesse período, ele vai poder se desenvolver e desenvolver a pesquisa que ele deseja fazer oportunamente", diz.

A inscrição será feita virtualmente pelo e-mail processoseletivori@gmail.com até as 16 horas do dia 21 de janeiro. O programa de pós-graduação informou que não haverá extensão de prazo.

É exigida a apresentação de documentação comprobatória da condição de refugiado (em PDF) expedida pelo Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE). Para provar a condição de refugiado, também é aceita a cédula de identidade de estrangeiro, emitida por órgão oficial do Brasil, desde que seja mencionado o status.

Também são solicitados documentos comprobatórios de conclusão de curso de Graduação - ou de conclusão de Mestrado, no caso dos estrangeiros interessados em Doutorado. Para mais informações, acesse.