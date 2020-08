Por pandemia, 2ª fase do vestibular da Unesp terá só questões de múltipla escolha

A Universidade Estadual Paulista vai mudar o formato da 2ª etapa do vestibular nesta edição, marcada para 28 de fevereiro. A fase final do processo seletivo vai ficar mais curta (só um dia) e apenas com itens de múltipla escolha - em geral, são questões dissertativas. Por causa da pandemia, a ideia é iniciar o próximo ano letivo só em abril.

Segundo a pró-reitora de Graduação da Unesp, Gladis Massini Cagliari, serão 60 perguntas de múltipla escolha e a redação está mantida na 2ª fase. Além disso, a etapa decisiva terá apenas um dia, e não dois, como nos outros anos. Resolução com todas as regras do vestibular 2021 deve ser publicada nos próximos dias

"Vamos reduzir o tempo de correção pela metade. Em vez de um mês, pretendemos dar o resultado em 15 dias, no dia 19 de março. Importante destacar que a mudança é só para este ano por causa da pandemia. Nos próximos, esperamos voltar com o nosso método tradicional."

A intenção é começar o ano letivo em abril, um mês depois do habitual no pré-pandemia. Cagliari explica que repetir o modelo de questões de múltipla escolha na primeira e segunda fases é também uma forma de refinar melhor os candidatos.

Outra mudança em relação aos anos anteriores será um período maior para inscrição. Os estudantes poderão se candidatar de outubro até, provavelmente, o dia 27 de novembro. "Vamos dar tempo maior por causa da pandemia. Para evitar problemas de falta de acesso, queremos para dar mais chance para todos fazerem a inscrição."

A expectativa é de que o número de inscritos fique em torno de cem mil estudantes. Eles disputarão cerca de 7,6 mil vagas de mais de 100 cursos de graduação. Em 2019, a primeira fase teve 95.440 candidatos em 35 cidades.

Em janeiro, primeira etapa será em dois dias

As provas da primeira etapa serão nos dias 30 e 31 de janeiro. O calendário do processo seletivo da Unesp não coincide com a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) presencial nem com as provas das outras estaduais paulistas.

A primeira fase agora será em dois dias - nos anos anteriores, o modelo aplicado foi de dia único. No primeiro, farão a prova candidatos a cursos da área de Ciências Biológicas. No segundo, humanas e exatas. O formato será o dos anos anteriores, com 90 questões de múltipla escolha.

Diferentemente do vestibular da Unicamp, por exemplo, a Unesp terá em 2021 ingresso de estudantes pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e também pelas Olimpíadas de Matemática. O Enem foi adiado para os dias 17 e 24 de janeiro e os resultados saem em 29 de março. Os detalhes de como será feita a chamada desses alunos serão divulgados nos próximos dias.

As provas de habilidades da segunda fase também estão sendo repensadas para evitar aglomeração. A tendência é individualizá-las ou colocá-las em locais mais amplos e arejados. A prova prática de Desenho, em que até então havia a manipulação de um objeto por diversos estudantes, será mudada. "Cada curso está definindo como ficará sua prova e em breve vamos divulgar."

O sistema de reserva de vagas para escola pública será o mesmo dos anos anteriores. Serão destinadas, no mínimo, 50% das vagas para esse grupo. Dentro dessa cota de vagas, 35% serão para estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

Fuvest também anunciou mudanças

No mês passado, a Fuvest também anunciou mudanças em seu vestibular. A 1ª fase do exame para ingresso na Universidade de São Paulo (USP) será realizada em 10 de janeiro. Já a 2ª etapa do processo seletivo será nos dias 21 e 22 de fevereiro do ano que vem. As duas fases costumam ser realizadas nos meses de novembro e janeiro.