Podcast 'Se Liga no Vestibular' estreia dia 16; ouça a chamada

SÃO PAULO - O Estado estreia uma série de podcasts sobre vestibular na quarta-feira, 16. O 'Se Liga no Vestibular' contará com 14 episódios, que serão divulgados semanalmente a partir da estreia. As jornalistas Paloma Cotes e Ana Paula Niederauer entrevistam professores de cursinhos e diversos especialistas em educação para ajudar os estudantes na maratona de provas que começa logo mais. Os episódios vão falar sobre as provas do Enem e também sobre os vestibulares das principais universidades públicas e particulares de São Paulo. Os podcasts poderão ser ouvidos no portal do Estadão e também no Spotify e em outros tocadores.

Ouça aqui a chamada com o resumo do que vai ao ar nas próximas semanas.