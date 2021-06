Não é mimimi, são direitos humanos. O combate à pobreza menstrual, algo que vem crescendo no mundo e felizmente no Brasil também, precisa ser um grito de todos que se importam com educação. Meninas deixam de ir à escola e até acabam por abandoná-la porque não têm absorventes quando estão menstruadas. Sim, é algo básico. Mas um problema real e triste em um país com milhões de famílias vulneráveis – empobrecidas mais ainda com a pandemia.

A situação chamou a atenção quando, em 2019, o filme Absorvendo o Tabu, da diretora iraniana Rayka Zehabchi, ganhou o Oscar por melhor documentário em curta metragem. Ele mostra meninas em uma vila rural da Índia que deixam de sair de casa quando estão menstruadas e sequer sabem o que é um absorvente. A vida delas muda quando é trazida para a cidade uma máquina de fazer absorventes e elas mesmas passam a produzi-los. O nome que dão ao produto é "Fly" porque perceberam que, a partir daí, podiam voar.

Leia Também Governo de SP lança programa para oferecer absorventes nas escolas

Isso não acontece só na Índia rural. Uma em dez meninas no mundo perde aulas quando está menstruada, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU). As estimativas são de que elas ficam sem ir à escola 45 dias por ano. Outro estudo do Unicef e do UNFPA sobre pobreza menstrual, divulgado mês passado, indica que no Brasil há 4 milhões de meninas que não têm itens básicos de higiene nas escolas para quando estão menstruadas. E 713 mil que vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro. Adolescentes negras têm três vezes mais chances de estarem nessa situação.

Pode parecer bobagem, mas um pacote de um bom absorvente custa pelo menos R$ 10 e um só às vezes não é suficiente para o período menstrual. O valor é alto para famílias pobres. Há relatos de meninas que usam jornal e miolo de pão como absorvente, algo trágico e que pode claramente levar a infecções.

Fora a questão prática, de simplesmente não conseguir sair de casa para a escola quando não tem algo decente para absorver o sangue que sai de dentro delas, as meninas precisam lidar com o tabu da menstruação. Muita gente até hoje acha que não se pode falar do assunto em público ou que é algo sujo. E pior: machistas usam a menstruação para justificar comportamentos mais assertivos das mulheres. Há alguns anos, sequer o nome menstruação era mencionado por mulheres e meninas.

As escolas são espaços ideais para resolver os dois problemas, o prático e o social/emocional. Professores, formados para isso, precisam conversar com as meninas e os meninos sobre o que é o ciclo menstrual, o significado desse período, a possibilidade de gravidez. Falar do assunto com clareza e sem preconceitos ajuda a tirar o estigma. É a educação menstrual, que precisa fazer parte de aulas de educação sexual, condenada pelo presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores. Pesquisas mostram como a educação sexual ajuda a evitar gravidez na adolescência e abusos.

E a escola precisa ter absorventes. Em países como Escócia, Austrália, Canadá, os produtos estão nos banheiros, garantidos por lei. Mais uma vez, básico, mas aqui não tem. A deputada federal Tábata Amaral apresentou projeto na Câmara há cerca de um mês para que as escolas possam comprar absorventes no Brasil. Em São Paulo, o governo lançou um programa que destina R$ 30 milhões para o mesmo fim. São 1,3 milhão de alunas na rede estadual paulista em idade menstrual e 500 mil em situação de vulnerabilidade.

Uma adolescente que deixa de ir à escola por estar menstruada tem acesso desigual a direitos e oportunidades. Deixa a nossa sociedade menos justa e a educação menos igualitária. Olhar para a pobreza menstrual é dar dignidade às meninas e asas para que possam voar para onde e como quiserem.

*É REPÓRTER ESPECIAL DO ESTADÃO E FUNDADORA DA ASSOCIAÇÃO DE JORNALISTAS DE EDUCAÇÃO (JEDUCA)