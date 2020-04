Período para pedir isenção de taxa do Enem está aberto até 17 de abril; Saiba como fazer solicitação

Está aberto até o dia 17 de abril o período de solicitação de isenção da taxa de inscrição do Enem. A divulgação do resultado da solicitação, segundo cronograma do Inep, será feita no dia 24, e o candidato poderá entrar com recurso entre 27 de abril e 1 de maio. Mesmo com o avanço do novo coronavírus no país, o governo decidiu manter o calendário da prova, que contará este ano também com uma versão digital. A versão impressa da prova está marcada para os dias 1 e 8 de novembro, enquanto a versão digital será aplicada nos dias 11 e 18 de outubro.

Quem pode solicitar isenção da taxa de inscrição?

Pode fazer a solicitação da isenção:

Quem está cursando neste ano a última série do ensino médio em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar Quem cursou todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada, além de ter renda, por pessoa, igual ou menor que um salário mínimo e meio Quem está em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda, devendo informar o Número de Identificação Social (NIS), único e válido, além de ter renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três salários mínimos

Fique Atento

Quem já tinha solicitado isenção em 2019 mas não realizou os dois dias de prova e quer solicitar uma nova isenção para 2020 precisa justificar a ausência. Os prazos da justificativa são os mesmos que os prazos do pedido de isenção, e tanto o requerimento de isenção quanto a justificativa de ausência devem ser feitos pela internet, na Página do Participante.

Além disso, a aprovação da justificativa de ausência e da solicitação de isenção não faz com que o participante esteja automaticamente inscrito no exame. A inscrição deve ser feita pelo Sistema Enem.

Como solicitar a isenção da taxa?

A solicitação de isenção deve ser feita pela Página do Participante. Para encontrá-la, basta digitar “página do participante enem” no google, ou apenas clicar neste endereço: https://enem.inep.gov.br/participante/#!/

Nesta página, o participante já pode clicar diretamente no botão azul onde está inscrito “Isenção” e responder às perguntas que forem colocadas. São pedidas informações como data de nascimento e cpf, endereço e dados sobre o ensino médio cursado. O candidato também deverá responder a um questionário socioeconômico com 25 perguntas e anexar uma foto sua quando for solicitado.

Na última etapa, o participante deve conferir com atenção os dados preenchidos e clicar no botão “enviar solicitação”. E pronto! Deve aparecer uma mensagem informando que sua solicitação de isenção foi concluída.