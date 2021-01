Aluno de SP deverá ir a pelo menos 1/3 de aulas presenciais em 2021

SÃO PAULO - Estudantes do Estado de São Paulo terão de frequentar pelo menos 1/3 das atividades escolares de forma presencial por mês. A decisão foi tomada pelo Conselho Estadual da Educação nesta quarta-feira, 13, que estabeleceu as diretrizes para o ano letivo de 2021. Alunos que fazem parte do grupo de risco podem estudar por meio remoto, caso apresentem atestado médico.

A obrigatoriedade de frequentar pelo menos 1/3 das aulas de forma presencial na escola vale para todos os níveis de ensino e para alunos das escolas estaduais e privadas do Estado. Também vale para alunos de escolas municipais de cidades menores, que não têm conselho municipal. O Conselho Estadual da Educação, porém, não legisla sobre a abertura das escolas nos municípios - isso fica a cargo das prefeituras.

Leia Também Escolas estaduais de SP vão receber só 35% dos alunos no início do ano letivo

No caso da capital, por exemplo, ainda é necessária uma decisão da prefeitura sobre a reabertura das escolas. Em novembro do ano passado, apenas estudantes do ensino médio foram autorizados a voltar para a escola para ter aulas regulares. O governo do Estado permitiu em um decreto de dezembro a abertura de colégios mesmo na fase vermelha do Plano São Paulo, programa estadual de flexibilização da quarentena, mas a palavra final sobre a reabertura dos colégios é das prefeituras, que podem ser mais restritivas, desde que apresentem justificativas.

Segundo a deliberação do conselho, "a distribuição mensal das atividades escolares deverá assegurar, pelo menos, 1/3 das atividades presenciais, na escola". A conselheira Katia Smole explica que o retorno para pelo menos 1/3 das atividades presenciais "não é opcional a não ser para estudantes que tenham comprovadamente comorbidades".

Katia diz que a determinação da volta das aulas presenciais já estava dada pelo decreto do governador. "O que o conselho fez foi criar uma série de orientações para a elaboração do calendário escolar. Não ficou estabelecido que não pode mais ter aula distanciada, mas que 1/3 precisa ser presencial. E esse presencial não é todo mundo junto de volta à escola amanhã", explicou. Ela destaca que é preciso cumprir os protocolos sanitários neste retorno.

As unidades escolares permaneceram fechadas durante boa parte do ano passado para conter a disseminação do coronavírus. A partir de setembro de 2020, foi dado o aval pelo governo do Estado para o retorno gradual à escola, mas a decisão sobre permitir a reabertura das unidades ficou nas mãos de prefeitos e dos próprios diretores.

A volta às aulas em meio à pandemia sofre resistência do sindicato de professores, que teme pela contaminação e pede o retorno presencial à escola só após a vacinação. A norma do conselho desta quarta-feira não delibera sobre o retorno obrigatório de professores. "O conselho não diz que os professores têm de estar presencialmente (na escola). Essa é uma regulamentação de cada rede, escola. Um terço (de aulas presenciais na escola) é para os estudantes, não é equivalente para os professores", explica Katia.

Na reunião, os conselheiros destacaram que a definição em São Paulo é importante para servir de exemplo aos outros Estados. "É importante que o Estado de São Paulo possa oferecer referências para outros Estados. Apostamos na necessidade, de que esse retorno tem vantagens, e deve ser feito com a prática de todos os cuidados", disse a conselheira Ghisleine Trigo Silveira, durante a reunião.

A deliberação aprovada também estabelece que os recreios ou intervalos devem ser feitos com revezamento das turmas. Ficam ainda suspensos eventos como feiras culturais, campeonatos esportivos e sessões de teatro nas escolas. Procurada para comentar a decisão do Conselho, a Secretaria Estadual da Educação informou que ainda não teve acesso ao texto aprovado. A deliberação ainda terá de ser homologada.

O retorno às atividades presenciais nas escolas vem sendo defendido pelo secretário Rossieli Soares, que destaca os prejuízos emocionais e de aprendizagem dos estudantes durante o longo tempo em que os colégios permaneceram fechados. Nesta quarta-feira, Rossieli afirmou que a gestão estadual pode entrar na Justiça contra prefeituras paulistas que se negarem a reabrir as escolas públicas em fevereiro, conforma determina resolução do governo estadual de dezembro passado.

Ele ressaltou que, caso uma prefeitura decida não retomar as aulas em fevereiro, precisa haver um decreto com uma justificativa. "O silêncio ou um vídeo na internet não bastam. Tem que ter uma justificativa. E justificativa de que vai esperar a vacina não vale porque, se fosse assim, teríamos de fechar tudo", declarou.

Entenda o que muda

O que foi decidido?

O Conselho Estadual de Educação definiu as diretrizes para o calendário escolar para o ano letivo de 2021 das escolas estaduais e privadas localizadas em São Paulo. Cada estudante terá de ter pelo menos 1/3 de atividades presenciais na escola por mês.

Essa regra sobre o calendário escolar vale para quais alunos?

Vale para alunos de todos os níveis de ensino das escolas públicas estaduais, independentemente do município em que estejam, e das escolas privadas localizadas no Estado de São Paulo. A regra também vale para alunos de escolas municipais no caso de municípios menores que não tenham conselho municipal.

Então, na capital paulista, os alunos de escolas estaduais e privadas serão obrigados a cumprir carga horária 1/3 presencial?

Pela deliberação do conselho, sim. Ocorre que a Prefeitura de São Paulo não liberou a abertura de escolas para aulas regulares em todos os níveis. As definições do conselho dizem respeito apenas ao calendário, mas não interferem nas decisões sobre permitir ou não a operação das escolas.

E se o estudante não frequentar a escola?

A deliberação não determina punições.