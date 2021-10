Pandemia e sobrecarga das mães: como mudar isso

Durante as restrições impostas pela pandemia, o trabalho de casa e os cuidados com as crianças pesaram ainda mais sobre os ombros das mães. Sem a escola presencial e interações sociais, elas tiveram de se desdobrar para dar atenção às tarefas do colégio, à cozinha e à limpeza da casa.

Com a retomada de atividades presenciais, é preciso pensar em meios de reduzir a sobrecarga das mães, diz a psicóloga e colunista do Estadão Rosely Sayão. Para debater esse assunto, Rosely participa nesta terça-feira, 26, de uma live nas redes sociais do Estadão.

Na transmissão ao vivo, vamos falar sobre o papel dos companheiros, da escola e das empresas nesse processo. Para participar com comentários e perguntas, é só enviar mensagens nas redes sociais do Estadão. A live será a partir das 16 horas no Facebooke LinkedIn.