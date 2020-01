Órgão responsável pelo Enem escreve 'vizualizações' nas redes sociais

BRASÍLIA - No centro de uma polêmica por falha em gabaritos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) cometeu um erro no Twitter na última sexta-feira, 17, ao publicar "vizualizações", ao invés de "visualizações".

Responsável pela prova, o órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC) informava que o número de visualizações da nota do Enem havia ultrapassado a marca de 2,5 milhões.

A mensagem foi apagada minutos depois. Cobrado pelo erro na rede social, o Inep reagiu com humor, respondendo a seguidores com emoticons e "valeu".

Procurado pela reportagem, o Inep não se manifestou até a publicação deste texto.

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, admitiu neste sábado, 18, que há erro em notas de parte dos candidatos do Enem. O MEC e o Inep prometem uma solução até segunda-feira, 20.

'Imprecionante'

Weintraub também cometeu erros de ortografia durante a sua gestão à frente do MEC. No começo de janeiro, ele escreveu "imprecionante" em uma mensagem no Twitter ao deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

Em agosto, o Estado revelou que o ministro assinou ofício, endereçado ao ministro da Economia, Paulo Guedes, em que a palavra "paralisação" foi duas vezes escrita com "z". "Minha responsabilidade. Não escrevi, mas li e deixei passar (...). Erros acontecem", justificou o ministro após a publicação da reportagem.