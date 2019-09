Mande sua pergunta para Rosely Sayão, nova colunista do 'Estado'

SÃO PAULO - A dificuldade de educar os filhos colocando limites, mas sem exagerar nas regras. O desafio imposto pela tecnologia na criação de crianças e adolescentes. O relacionamento familiar e o papel na escola no desenvolvimento infantil. Esses são alguns dos temas que serão abordados pela psicóloga e consultora em educação Rosely Sayão em sua coluna quinzenal no Estado, que estreia no próximo domingo, 8.

Psicóloga há mais de 30 anos e consultora educacional, Rosely trabalha com famílias, empresas e escolas em temas como cidadania e educação de crianças e adolescentes. Foi colunista dos jornais Folha de S.Paulo e Notícias Populares, da revista Veja e atualmente trabalha também na Rádio BandNews. É autora dos livros Sexo: Prazer em Conhecê-lo (Editora Artes e Ofício, de 1995) e Sexo é Sexo (Editora Companhia das Letras, de 1997).

Para antecipar alguns dos assuntos que abordará em suas colunas no Estado e falar sobre os questionamentos que envolvem a criação dos filhos, Rosely será entrevistada ao vivo no espaço O Leitor Entrevista nesta quinta-feira, 5, às 16 horas, na TV Estadão. A live será transmitida pela página do Estadão no Facebook.

Você tem dúvidas sobre a vida em família e as relações com crianças e adolescentes? Deixe sua pergunta na caixa de comentários para Rosely responder.