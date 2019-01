Notas do Enem serão divulgadas nesta sexta; saiba como acessar

Candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do ano passado poderão consultar suas notas da prova nesta sexta-feira, 18. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os resultados estão previstos para as 10 horas.

As notas individuais poderão ser acessadas pela Página do Participante, no site enem.inep.gov.br

ou pelo aplicativo Enem 2018. É preciso informar CPF e senha. O espelho da Redação, ou seja, detalhes da correção do texto só sairá no dia 18 de março, junto com as notas dos treineiros.

Nesta sexta, o Inep também divulgará os resultados gerais, com a proficiência média das quatro áreas de conhecimento e da Redação.

Os resultados no Enem podem ser usados pelos estudantes para concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e para participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

As inscrições para o Sisu começam na próxima terça-feira, 22, e vão até o dia 25.