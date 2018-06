Notas do Enem são liberadas aos candidatos

SÃO PAULO – As notas individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2017 foram divulgadas nesta quinta-feira, 18.

Para conferir, o candidato deve acessar a Página do Participante.

As notas do Enem podem ser usadas para ingressar no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no ensino superior privado pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e para obter financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além de servir também para obter a certificação do ensino médio.​

Neste ano, o exame será aplicado em 4 e 11 de novembro. O edital será publicado em 21 de março. As inscrições serão realizadas de 7 a 18 de maio.

Resultados. Na edição deste ano, os candidatos tiveram, em média, um resultado menor em comparação com o ano anterior. A proficiência média foi de 510,2 - ante 520,5 na edição de 2016.

Também houve redução no número de redações com nota máxima, de mil pontos - caindo de 77 para 53. E aumentou o número de redações zeradas passando de 291 mil para 309 mil - o principal motivo foi a fuga ao tema, que correspondeu a 5% dos zeros. A edição deste ano teve como tema os desafios para a formação de surdos no Brasil