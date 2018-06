'Não é censura', diz Marun sobre possibilidade de governo barrar disciplina na UnB

O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, defendeu que o governo tente barrar a disciplina da Universidade de Brasília que tratará o impeachment de Dilma Rousseff como "golpe". Após o site Poder 360 revelar que a matéria constava na grade curricular da universidade, o ministro da Educação, Mendonça Filho, informou também ao site que deve enviar um ofício a vários órgãos de controle para que seja analisada a legalidade do curso denominado "o golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil".

"Dizer que é uma das disciplinas da grade é uma atitude extremamente política e obviamente deve ser combatida, no meu modo de ver, na Justiça, para que recorram aqueles que se sentem contrariados. E no nosso caso, eu também me sinto contrariado por essa decisão da UnB", afirmou Marun, nesta quinta-feira em coletiva no Palácio do Planalto.

Ao ser questionado se a medida não poderia ser vista como uma espécie de censura do governo Michel Temer, o ministro rebateu: "Uma coisa é liberdade de expressão. Outra coisa é você colocar como verdade, em universidades públicas, uma evidente mentira", opinou.