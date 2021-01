Mochilas infantis temáticas encantam crianças de todas as idades; veja modelos

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Ideais tanto para passeios quanto para usar na escola, as mochilas infantis aparecem nas prateleiras em diferentes formatos e estilos. As crianças adoram ver seus super-heróis favoritos ou seus desenhos preferidos estampados nas bolsas, que também vêm com cores e texturas variadas.

O site da Amazon traz milhares de opções para quem quer adquirir as mochilas de forma online, de maneira rápida e cômoda. Abaixo, selecionamos 12 produtos que prometem encantar crianças de todas as idades.

Mochila Disney Pixar Toy Story 4 (R$ 165,90)

Mochila Deadpool (R$ 329,90)

Mochila Mulher-Maravilha (R$ 149,90)

Mochila Star Wars (R$ 329,90)

Mochila Zoo Dragão Skip Hop (R$ 185)

Mochila Disney Mickey Orelhas 3D (R$ 116)

Mochila Trunki (R$ 192,95)

Mochila Marvel Os Vingadores (R$ 115,36)

Mochila Paetê (R$ 135,44)

Mochila Minecraft (R$ 229,90)

Mochila Disney Carros (R$ 249,90)

Mochila Gato Skip Hop (R$ 189,90)

