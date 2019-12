Weintraub erra previsão: Brasil não é último do Pisa na América Latina; veja mais destaques

SÃO PAULO - Apesar de o ministro da educação, Abraham Weintraub, ter dito em novembro que o Brasil ficaria em último lugar da América Latina no Pisa, maior avaliação da educação básica do mundo, outros cinco países da região tiveram nota pior no ranking principal desta edição, o de Leitura.

Veja mais destaques sobre o Brasil nesta edição do exame, aplicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que mede conhecimentos em Leitura, Matemática e Ciência entre jovens de 15 anos:

O Brasil está em 54º lugar em Leitura, principal área avaliada nesta edição, entre 79 países participantes.

está em 54º lugar em Leitura, principal área avaliada nesta edição, entre 79 países participantes. Quatro em cada 10 alunos brasileiros de 15 anos não conseguem identificar a ideia principal de um texto, ler gráficos, resolver problemas com números inteiros, entender um experimento científico simples.

não conseguem identificar a ideia principal de um texto, ler gráficos, resolver problemas com números inteiros, entender um experimento científico simples. Em Matemática, tiveram pior desempenho que os brasileiros na América Lainta os estudantes da Argentina, do Panamá e da República Dominicana, entre outros não latinos. Em Ciência, foram só dois latinos: Panamá e a República Dominicana, a última do ranking mundial.

Pela 1ª vez, o Pisa separou os resultados do Brasil pelas regiões do País. A diferença de pontuação chegou a até 43 pontos, tendo o Sul como o de mais alto desempenho nas três disciplinas.

Em Leitura, a Região Sul teve uma nota de 432 pontos, resultado que se assemelha ao de países como Malta e Sérvia. Já o Nordeste apresentou o menor desempenho, com 389 pontos em Leitura, nota similar a do Azerbaijão e Cazaquistão.

A Região Centro-Oeste teve o segundo melhor desempenho, seguido pelo Sudeste. A região Norte ficou à frente só do Nordeste. O aumento do número de jovens que fizeram a prova, conforme a OCDE, permitiu ter amostra suficientemente relevante para calcular o resultado de cada região separadamente.

As meninas brasileiras tiveram pontuação melhor que os meninos em Leitura, com 26 pontos a mais. Os garotos, no entanto, tiveram melhor desempenho em Matemática, com 9 pontos acima. Em ciências, não há diferença significativa entre eles.

Entre os alunos com mais alta proficiência em Matemática e Ciências, um em cada três meninos quer trabalhar na área de Engenharia e uma em cada quatro meninas que trabalhar na área da Saúde.

41% dos jovens brasileiros dizem que os professores têm de esperar "um longo tempo" para que os alunos se acalmem antes de iniciar a aula.

Metade dos jovens brasileiros já matou um dia de aula e 44% dizem já terem se atrasado para a escola nas duas semanas antes do teste do Pisa.

Veja destaques internacionais: