Ministro da Educação diz que universitário custa o mesmo que dez alunos em creche 

BRASÍLIA - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou que a política de corte de verbas para universidades federais está atrelada ao plano do governo Bolsonaro de eleger a educação básica como prioritária.

Em vídeo postado no início da noite de terça-feira, 30, em sua conta no Twitter, Weintraub questionou se os contribuintes preferem que o dinheiro dos impostos seja gasto com alunos de graduação ou de creches.

"Para cada aluno de graduação que eu coloco na faculdade, eu poderia trazer dez crianças para uma creche. Crianças que geralmente são mais humildes, mais pobres, mais carentes, e que, hoje, não têm creches para elas. O que você faria no meu lugar?", questionou.

Weintraub compara o custo de um aluno de graduação (R$ 30 mil anuais, segundo ele) com o de uma vaga em creche (R$ 3 mil). Ele não explica no vídeo se os dados são uma média ou se referem a instituições específicas.

Em entrevista ao Estado publicada na terça-feira, o ministro afirmou que que um dos critérios para o corte no orçamento seria a promoção de "balbúrdia" nos campi e de festas inadequadas ao ambiente universitário. Três universidades já haviam sido alvo: a Universidade de Brasília (UnB), a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e a Universidade Federal Fluminense (UFF).

Ontem mesmo, porém, o ministério recuou da decisão de punir com bloqueio especificamente universidades que promovessem "bagunça" em seus campi.

"Para quem conhece Universidades Federais, perguntar sobre tolerância ou pluralidade aos reitores (ditos) de esquerda faz tanto sentido quanto pedir sugestões sobre doces a diabéticos", criticou Weintraub no Twitter nesta quarta-feira.