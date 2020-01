Ministro compartilha post de dono da Havan que minimiza erros de português

SÃO PAULO - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, compartilhou na tarde desta sexta-feira, 10, um post de Luciano Hang, dono da Havan, em que minimiza e tenta justificar os erros de ortografia. Nesta quarta-feira, 8, o titular da pasta escreveu nas redes sociais "imprecionante" em vez de "impressionante".

"Só não érra quem não fas", publicou ironicamente Hang nesta sexta no Instagram, com uma foto do ministro. O empresário ainda argumentou que a repercussão em torno dos erros ortográficos de Weintraub mostra o "peso do politicamente corretos nos dias de hoje".

"Querem dizer como você tem que ser e não te permitem errar. Eu sou disléxico, aprendia a ler com 12 anos, até hoje tenho meus deslizes e dificuldades", disse. Weintraub compartilhou a publicação e agradeceu pelo apoio do empresário.

Erros

Em agosto, o Estado revelou que Weintraub assinou ofício, endereçado ao ministro da Economia, Paulo Guedes, em que a palavra "paralisação" foi duas vezes escrita com "z". "Minha responsabilidade. Não escrevi, mas li e deixei passar (...). Erros acontecem", justificou o ministro após a publicação da reportagem.

Em junho, Weintraub também chamou o escritor Franz Kafka de "kafta" --prato de origem árabe, semelhante a um espetinho de carne. A confusão gramatical aconteceu quando Weintraub participava de uma audiência no Senado.