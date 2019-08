Ministro compara público de manifestações à torcida da Portuguesa; clube reage

SÃO PAULO - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, comparou a quantidade de público presente nas manifestações desta terça-feira, 13, ao número de torcedores da Associação Portuguesa de Desportos. A comparação foi feita em tom irônico pelo Twitter, onde disse que a mobilização nas proximidades do Masp seria, na verdade, a comemoração de um título da Lusa. A postagem recebeu críticas do clube, que disse que o ministro deveria se "ocupar em temas mais nobres para o País em vez de fazer chacota com o sentimento de milhares de torcedores da Portuguesa".

O excelentíssimo min. da educação deveria se ocupar em temas mais nobres para o país do que fazer chacota com o sentimento de milhares de torcedores da Portuguesa. Aliás @AbrahamWeint o nome da Lusa é Associação Portuguesa de Desportos, e não Portuguesa Futebol Clube.#lusa99anos https://t.co/rJ8IhkLg94 — Portuguesa (@Lusa_Oficial) August 14, 2019

Na postagem, o ministro diz que "após 46 anos, a Portuguesa Futebol Clube finalmente volta a ser campeã paulista". "A Leões da Fabulosa levou todos os torcedores do time do Canindé para comemorar na Av. Paulista. A frota de combis congestionou a Al. Santos. O fornecimento de pães está suspenso até amanhã", continuou, fazendo referência à torcida organizada do clube. Em resposta a comentárias na rede, Weintraub disse que perde "meus dois amigos que torcem para a Lusinha, mas não perco a piada".

Também pela rede, o clube respondeu e adicionou que o nome citado estava errado. "Aliás, @AbrahamWeint, o nome da Lusa é Associação Portuguesa de Desportos, e não Portuguesa Futebol Clube." A postagem do clube ganhou mais interações do que a do próprio ministro. O tradicional clube da capital paulista, que enfrenta dificuldades financeiras, completou 99 anos de fundação nesta terça.