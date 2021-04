Ministério da Educação prorroga inscrições para processo seletivo do Sisu

O Ministério da Educação informou nesta sexta-feira, 9, que prorrogou as inscrições para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do primeiro semestre de 2021. Os estudantes agora terão até as 23h59 da próxima quarta-feira, 14, para realizar o processo. Inicialmente, o prazo final estava previsto para esta sexta.

A inscrição, gratuita, é feita no site do Sisu. Para participar, será exigido do candidato que tenha feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição de 2020, cujo resultado foi divulgado no último dia 29, obtido nota superior a zero na prova de redação, e não tenha participado do Enem na condição de treineiro.

O candidato deve utilizar o mesmo login cadastrado no portal de serviços do governo federal (acesso.gov.br), da mesma forma que fez para acessar o resultado do Enem 2020. Por isso, o candidato deve se preparar com antecedência para não ter problemas no ato da inscrição do Sisu, quando é exigida a senha do cadastro no portal de serviços. Quem precisar recuperar esses dados já deve providenciá-los.

As mais de 209 mil vagas ofertadas, a maioria delas em universidades e institutos federais, estão disponíveis para consulta desde o dia 5 de março, na página do Sisu, na aba “vagas”.

A data de divulgação do resultado foi alterada para 16 de abril. O novo prazo para a matrícula do registro acadêmico dos selecionados será de 19 a 23 de abril. As chamadas da lista de espera acontecerão entre 16 e 23 de abril. De acordo com o Ministério da Educação, o primeiro processo seletivo de 2021 ultrapassou a marca de 2 milhões de inscrições. Cada candidato pode fazer inscrição em até dois cursos.

Cronograma:

Inscrições: de 6 a 14 de abril

Resultado da chamada única: 16 de abril

Matrícula ou registro acadêmico: de 19 a 23 de abril

Manifestar interesse em participar da lista de espera: de 16 a 23 de abril