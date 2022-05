Mercado de ensino superior propõe mudança no modelo de financiamento estudantil

Representantes de instituições de ensino superior privadas divulgaram neste sábado, 7, uma carta com propostas para as políticas públicas do setor nos próximos anos. O documento mira as principais demandas do mercado das universidades particulares, como mudanças no modelo de financiamento estudantil e no sistema de autorização de cursos.

A divulgação do documento ocorre em meio ao debate sobre políticas educacionais para as eleições. A meta do Plano Nacional de Educação (PNE) estipula que um terço dos jovens de 18 a 24 anos esteja na faculdade até 2024. Além do desafio do acesso, existem as dificuldades de garantir a permanência dos alunos nos cursos.

“A carta é para os que vão assumir os destinos do País, legisladores e (poder) Executivo”, diz Celso Niskier, secretário-executivo do Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular.

O documento com as propostas foi divulgado após debates realizados durante o XIV Congresso Brasileiro da Educação Superior Particular (CBESP), realizado em Florianópolis pelo Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular.

Entre as propostas, está a criação de um formato de financiamento estudantil “que contemple formas inteligentes de pagamento, condicionadas à renda dos egressos”. Representantes das instituições privadas brasileiras se inspiram em um modelo de financiamento australiano, que condiciona o pagamento à renda dos alunos.

Por meio desse formato, quanto mais o aluno ganha, maior o pagamento da parcela da dívida que contraiu para estudar. Egressos sem renda ou com baixa renda só passariam a pagar quando conseguissem melhorar sua condição econômica.

O principal programa de financiamento estudantil brasileiro, o Fies, vem encolhendo ano a ano em meio às restrições orçamentárias do governo. Em 2014, o Fies foi apresentado como opção para ampliar o acesso de jovens de baixa renda ao ensino superior.

No entanto, mesmo com o inchaço no orçamento do Fies naquela época, o ritmo de aumento de matrículas perdeu força. Isso ocorreu, como mostrou o Estadão, porque muitas faculdades estimularam alunos já matriculados a migrarem para o financiamento federal, sem acréscimo de mais universitários.

O mercado de instituições particulares também pleiteia a ampliação do Programa Universidade Para Todos (ProUni), que oferece bolsas de estudo no ensino superior, e a reabertura do ProIES, um programa para a renegociação das dívidas das instituições com o governo federal. Com a crise econômica provocada pela pandemia, instituições de ensino superior ampliaram dívidas que já tinham e outras acabaram contraindo débitos.

Neste ano, o setor conseguiu aprovação pelo governo Jair Bolsonaro de uma mudança no programa para permitir que estudantes oriundos de escolas particulares possam participar do ProUni. A isenção fiscal para as universidades depende do preenchimento das vagas do ProUni.

Outra proposta do setor é a aprovação de um novo marco regulatório para os processos de avaliação e supervisão da educação superior. As instituições pleiteiam o uso de mecanismos de “análise estatística preditiva” no processo de avaliação e supervisão de cursos de graduação brasileiros.

“Nunca defendemos a ausência de regulação. Queremos uma regulação moderna. Imaginamos o uso de dados e de inteligência artificial para o monitoramento das instituições, que os dados do Censo (da educação superior) sejam base para um acompanhamento mais inteligente e mais automatizado (das instituições)”, afirma Niskier.

No ano passado, o governo federal flexibilizou as regras de avaliação das instituições. Visitas de especialistas às instituições, que ocorriam de modo presencial, passaram a ser feitas virtualmente por causa da pandemia. Com isso, houve aumento da liberação de novos cursos, boa parte deles a distância.

Presente no CBESP, o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Danilo Dupas, afirmou que a projeção do órgão para este ano é fazer 7 mil visitas virtuais às instituições. O governo manifesta intenção de manter a avaliação virtual de cursos de ensino superior mesmo com o fim da pandemia.

O setor pede, ainda, revisão na legislação para contemplar o ensino híbrido. Na pandemia, as faculdades migraram para o modelo de aulas remotas. Para as instituições, a separação dos cursos em duas modalidades, presencial e a distância, deixou de fazer sentido.

Uma resolução em debate no Conselho Nacional de Educação (CNE) vem adiantando essas discussões. O texto define o que seria a metodologia de ensino híbrido. Se homologado pelo Ministério da Educação, o texto pode dar segurança às instituições para a oferta de disciplinas que mesclam a presença em sala de aula com atividades teóricas remotas.

* A repórter viajou a convite do CBESP