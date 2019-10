Melhores notas valem bolsas integrais no vestibular da FAM

Ficar entre os 10 primeiros aprovados no vestibular do Centro Universitário das Américas (FAM) garantirá uma conquista extra para os futuros estudantes da instituição. Pela primeira vez, a FAM concederá bolsas integrais para aqueles que obtiverem os melhores resultados na prova, marcada para o dia 26 de outubro, em São Paulo.

O Vestibular FAM 100% levará em conta exclusivamente a performance dos candidatos – independentemente da renda – como explica o professor Luiz Antônio Baffile Leoni, pró-reitor acadêmico da faculdade. “Faremos uma classificação geral baseada nas notas na prova de múltipla escolha e na redação. Os 10 melhores farão o curso que escolheram de graça.”

Os demais candidatos, segundo Leoni, concorrerão a bolsas de até 65%, que serão concedidas também de acordo com o desempenho. A premiação vale para mais de 80 graduações da FAM: são dezenas de opções nas áreas de Negócios, Comunicação, Turismo, Educação, Direito, Ciências Humanas e Biológicas, Engenharias, entre outras. O Vestibular FAM 100% só não é válido para os cursos de Medicina e Veterinária.

“A prova é bem semelhante ao formato do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio)”, explica o pró-reitor. “São 60 questões de múltipla escolha e a redação”, completa.

A inscrição pode ser feita gratuitamente pelo site da FAM até 25 de outubro. E também das 14h às 18h, na unidade Paulista da FAM, Rua Augusta, 1.508, no bairro da Consolação.

No dia da prova, é importante chegar com 15 minutos de antecedência, portando documento de identidade original com foto. A divulgação do resultado está prevista para 30 de outubro.

Nova unidade na Mooca

A FAM vai inaugurar seu quinto campus em São Paulo, em fevereiro de 2020. Localizado no antigo Moinho Santo Antônio, patrimônio histórico da Mooca, um dos bairros mais tradicionais da zona leste paulistana, a unidade terá um Hospital Veterinário de primeira linha para dar suporte às atividades do curso de Medicina Veterinária, além de laboratórios especializados e um amplo espaço de exposição para utilização pelos alunos, professores e para uso da comunidade. “São quatro andares de um prédio histórico totalmente restaurado e apto a receber vernissages, mostras e exposições”, acrescenta o pró-reitor.

Todo o projeto foi pensado para preservar a memória e, ao mesmo tempo, viabilizar o uso com funcionalidade e eficiência, destaca Leoni. “O antigo prédio restaurado conviverá com a tecnologia necessária a um ensino- aprendizado de qualidade, um campus horizontal possibilita uma convivência privilegiada com acesso a áreas livres e arborizadas, além de preservar um pedaço da história de São Paulo”. Vale lembrar que a unidade já conta com uma equipe no prédio pronta para receber os visitantes e interessados em participar do processo seletivo.

A FAM possui outras duas unidades em São Paulo – o campus Paulista e o Augusta. Além de contar com uma infraestrutura moderna e um corpo docente altamente capacitado, todos os cursos da instituição são autorizados e reconhecidos com nota máxima pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).