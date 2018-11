Medicina na USP tem 115 candidatos por vaga; veja cursos mais disputados da Fuvest

O curso de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) segue como o mais disputado do vestibular da Fuvest. Quem for concorrer no processo de seleção, marcado para o próximo dia 25, vai disputar em uma relação de 115 candidatos por vaga. Na data do exame, os portões abrem às 12h30 e fecham às 13 horas (horário de Brasília). A prova tem cinco horas de duração.

A fundação responsável pelo vestibular da USP divulgou nesta sexta-feira, 16, a relação candidato/vaga dos cursos e os locais de prova. As três carreiras mais concorridas são de Medicina: São Paulo (115,2), Ribeirão Preto (108,7) e Bauru (86,9), respectivamente.

O vestibular da Fuvest registrou 127.786 inscritos. São 8.362 vagas ao todo em 183 cursos de graduação para a edição 2019 da seleção. Outras 2.785 vagas serão oferecidas via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação.

Uma das principais mudanças está na segunda fase. Em vez dos tradicionais três dias seguidos de exames, agora serão dois.

Novidades

A Fuvest adota inscrições por modalidade em 2019, nos mesmos moldes do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Assim, ao concorrer a uma vaga no curso escolhido, o vestibulando terá três opções para se inscrever na seleção: Ampla Concorrência (AC), Ação Afirmativa Escola Pública (EP) e Ação Afirmativa Preto, Pardo e Indígena (EP-PPI).

Com essa reserva de vagas, deixa de existir o bônus para alunos de escola pública ou de cotas raciais.

A primeira fase, onde todos os candidatos são submetidos a uma prova de conhecimentos gerais, com 90 testes, que incluem as disciplinas obrigatórias do ensino médio (Biologia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português e Química), não vai mudar.

A redução para dois dias na segunda fase, que deixa de lado conhecimentos gerais, e o aumento do número de candidatos em disputa, reforça a importância de o candidato dominar as disciplinas mais próximas da carreira escolhida”, diz Nelio Bizzo, professor titular de Metodologia de Ensino da Biologia da USP e ex-membro do Conselho Curador da Fuvest.

Assim, a competição na segunda fase entre os candidatos aos cursos de Medicina, diz Bizzo, será muito grande em disciplinas como Biologia. A Fuvest vai convocar quatro alunos por vaga para a segunda fase, em vez de três como ocorria. Por causa disso, o especialista não tem dúvidas de que os candidatos vão ter de fazer “uma preparação mais aprofundada e atualizada” dos temas específicos da carreira escolhida. Ação que será fundamental para obter bons resultados.

Veja as 15 carreiras com maior relação de candidatos por vaga: