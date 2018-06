Média de estudantes de SP cai nos anos iniciais pela 1ª vez na história

SÃO PAULO - A média dos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas estaduais de São Paulo caiu pela primeira vez no principal indicador do governo paulista desde 2008, ano em que medição começou. Alunos deste ciclo tiveram nota 5,33 no Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (Idesp) em 2017, que combina notas de Português, Matemática, e taxas de aprovação e abandono. Em 2016, a média foi 5,4. A meta do governo do Estado é chegar à 7 até 2030. Nos anos finais do fundamental e no ensino médio, houve melhora nos índices. Os dados foram obtidos com exclusividade pelo Estado.

A queda no Idesp pode ser explicada pela nota em Português no Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar de São Paulo (Saresp), que diminuiu mais de quatro pontos entre 2016 e 2017 (218,6 para 214,3). Ainda assim, alunos com esta nota têm conhecimento considerado "adequado" pela rede, pois "demonstram domínio pleno dos conteúdos das competências e das habilidades desejáveis para o ano/série escolar em que se encontram”. Em Matemática, o desempenho do 5º ano está estagnado. Em 2017, a nota foi 223,8, em 2016, 222,4 em 2015, 223,6. Ele é considerado "básico" e mostra que os alunos têm “domínio mínimo dos conteúdos, das competências e das habilidades, mas possuem as estruturas necessárias para interagir com a proposta curricular no ano/série subsequente."

Além de avaliar o desempenho da rede, o Idesp é usado como critério para pagar bônus a professores e funcionários de escolas que alcançaram as metas fixadas para cada unidade. ​​ As notas por escola ainda não foram divulgadas.

Segundo especialistas, a piora no desempenho nos anos iniciais é preocupante porque as deficiências do aluno podem ser carregadas para os próximos anos do período escolar. “Se está ruim nos primeiros anos, essa piora vai chegar mais pra frente. Não se pode investir só nos alunos no 5º ano, por exemplo, onde se identifica o problema. Essas crianças já vão estar em outro ano quando as mudanças vierem”, diz a superintendente Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), Mônica Gardelli Franco.

A especialista lembra ainda que a piora em Língua Portuguesa está ligada ao período de alfabetização. Segundo a responsável pela Coordenadoria da Gestão Básica da Educação na Secretaria Estadual de Educação, Rosangela Valim, o governo pretende investir nas competências leitoras e de escrita para “retomar o crescimento”. Ela explica que os resultados estão indo para as escolas a partir de hoje e se diz satisfeita com o restante das notas, principalmente em Matemática, que havia registrado quedas.

No 3º ano do ensino fundamental, houve avanço nas duas disciplinas, mas com uma nota abaixo em relação aos anos anteriores. Em Matemática, a média foi de 203,6, representando 0,8 ponto a mais do que em 2016, mas ainda inferior às notas de 2015 (216), 2014 (213,4) e 2013 (205,4). Em Língua Portuguesa, a nota subiu de 172,3 para 179,2, mas a nota também é menor do que em outros anos - em 2015, foi de 184,4 e em 2014, 192,5.

Anos finais e ensino médio. Nos anos finais do ensino fundamental, a nota subiu de 2,93 para 3,21. Houve melhora na nota dos estudantes do 7º e do 9º ano, tanto em Língua Portuguesa quanto em Matemática, com desempenho considerado básico. No 9º ano, a nota subiu de 251 para 256,7 em Matemática. Em Língua Portuguesa, de 237,4 para 242,5. No ensino médio, o desempenho em matemática oscilou de 278,1 para 278,3. Em Língua Portuguesa, o aumento foi de 1,5 ponto - de 273 para 274,5.

Saresp - Matemática

SARESP 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 3º EF - - - 205,4 213,4 216 201,8 203,6 5º EF 204,6 209 207,6 209,6 216,5 223,6 222,4 223,8 7º EF 212,1 216,6 215,4 214,9 215,1 227,4 227,5 228,4 9º EF 243,3 245,2 242,3 242,6 243,4 255,5 251 256,7 3ª EM 269,2 269,7 270,4 268,7 270,5 280,8 278,1 278,3

Saresp - Língua Portuguesa