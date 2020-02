MEC quer criar teste para medir rapidez na leitura das crianças

O Ministério da Educação (MEC) quer lançar uma avaliação ainda este ano para medir quantas palavras por minuto são lidas pelas crianças do 2.º ano do ensino fundamental. O teste está sendo chamado de Avaliação Nacional de Fluência e faz parte de um programa de alfabetização, cujo texto o Estado teve acesso. O documento ainda fala em reformular o programa de livro didático e dar prêmios a professores por desempenho ao ensinar a ler e escrever.

Segundo o texto, a “fluência em leitura é um dos mais fortes indicadores de sucesso na alfabetização”. A prova deve medir se a criança lê com “bom ritmo, precisão e velocidade”. Testes de fluência são usados por redes de ensino ou educadores que acreditam que a leitura é uma decodificação e são mais ligados ao método fônico de alfabetização, em que há ênfase para os sons das letras.

Outros grupos criticam esse tipo de avaliação por considerarem uma pressão desnecessária à criança, no caso, de 8 anos. Também acreditam que a velocidade não demonstra que ela compreende o que lê.

A ideia é fazer a prova por meio de uma gravação da leitura da criança, no fim de 2020. Essa gravação seria enviada para uma entidade, ligada ao MEC, que faria a medição e daria o resultado. Ela aconteceria em redes estaduais e municipais que aderirem ao programa batizado de Tempo de Aprender. Segundo fontes, o MEC pretende lançar o programa antes do Carnaval.

Estudos internacionais falam de uma expectativa de 60 a 150 palavras por minuto para crianças do 1.º ao 5.º ano. A cidade de Sobral, no Ceará, faz testes do tipo com seus alunos desde o 1.º ano e espera que leiam 60 palavras por minuto. Escolas particulares de elite de São Paulo, por exemplo, não aprovam e não usam avaliações de fluência.

“É muito discutível dizer que leitores fluentes compreendem melhor o que leem, especialmente quando se fala em crianças”, diz a especialista em alfabetização e professora da Universidade de São Paulo (USP) Silvia Colello. Segundo ela, a fluência pode ser importante para um adulto. Ela ainda acredita que a própria situação de colocar a criança diante de um gravador para ler em voz alta já prejudica o resultado, pela pressão causada.

“Às vezes um leitor que hesita, que gagueja, que demora, que retoma a leitura, faz isso em função de procedimentos internos que podem ser muito mais inteligentes e eficientes para a construção do significado do que a criança que decodifica super bem”, complementa. Para ela, há processos cognitivos e afetivos que vão sendo construídos durante a leitura e que podem prejudica a fluência, mas ajudam na alfabetização.

O Instituto Alfa e Beto, que pesquisa o tema e produz material sobre alfabetização, no entanto, defende esse tipo de teste. Em seu site afirma-se que a fluência é a “ponte entre o reconhecimento de palavras e a compreensão de um texto”. Isso porque, segundo pesquisas citadas, o reconhecimento automático permite que o cérebro concentre sua atenção na compreensão.

O Estado apurou que as entidades que reúnem secretários de educação tanto municipais quanto estaduais não foram consultadas na elaboração do programa Tempo de Aprender. Mesmo assim, os nomes da Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais em Educação) e do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) fazem parte da versão à qual a reportagem teve acesso.

Segundo o presidente da Undime, Luiz Miguel Garcia, os secretários defendem uma política que leva em conta a diversidade do País e não apenas focada em um método de ensino. “Além disso, uma formação continuada de professores, com recursos para alfabetização.”

O documento fala em “formação prática” de professores, mas não detalha como ela seria feita para, de fato, contemplar a prática. O texto menciona que o material de “altíssima qualidade, baseado em evidências científicas” (...) “foi validado por um corpo de mais de vinte especialistas da Ciência Cognitiva da Leitura”. Também não cita quem são esses especialistas. A formação está prevista para começar já no primeiro semestre de 2020.

O texto não cita em nenhum momento a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aprovada em 2017 e que é a referência para currículos das escolas do País desde então. O documento considera que as crianças aprendem de diferentes maneiras e não indica apenas um método para alfabetizar. Ele considera tanto a perspectiva construtivista, em que a criança se apropria do texto, quanto a importância da consciência fonológica, com conhecimento das letras e sons.

O Tempo de Aprender também indica que dará prêmios a professores que melhor alfabetizarem, mas não fala em recursos e nem como isso seria implantado.

E ainda fala em mudar o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que hoje tem uma rígida avaliação de livros que são escolhidos pelas escolas. A ideia é escolher materiais alinhados a vertente que o MEC pretende seguir, excluindo outras, como a construtivista.

No fim de dezembro, o governo Bolsonaro também aprovou um decreto que permite que a Secretária de Alfabetização do MEC possa produzir seu próprio material, independentemente do PNLD, para ensinar a ler e escrever.

Procurado, o MEC afirmou que "não comentará o documento mencionado em reportagem" e que o programa de alfabetização "será lançado e divulgado, em breve, conforme cronograma já previsto desde o ano passado".