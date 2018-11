MEC anula questão de Matemática do Enem após repetição

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta segunda-feira, 12, que uma questão de Matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será anulada. O MEC constatou que a mesma questão já havia sido aplicada no vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

De acordo com a pasta, o item foi formulado por um professor que compõe o Banco de Elaboradores de Itens do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). "Em decorrência do descumprimento dos requisitos de ineditismo e sigilo, a questão está anulada."

Veja abaixo a questão no vestibular da UFPR:

A questão, sobre a lei de drogas no Brasil, foi elaborada em 2012 para o Inep, pelo professor que, naquela época, estava vinculado à UFPR. Em 2013, foi utilizada no vestibular da universidade federal. Uma sindicância vai para apurar responsabilidades e poderá haver instauração de processos administrativo, cível e/ou criminal.

Segundo a pasta, o ministro da Educação, Rossieli Soares, entrou em contato com o reitor da UFPR, Ricardo Fonseca, que colocou a instituição à disposição para colaborar com a apuração.

Veja abaixo a lista com o número da questão anulada em cada caderno de prova do Enem:

Caderno Amarelo - 150;

Caderno Cinza - 170;

Caderno Azul - 163;

Caderno Rosa - 180;

Caderno Laranja - 150;

Caderno Verde - 150.

Resultados

O gabarito oficial do Enem será divulgado pelo MEC no site do Enem na próxima quarta, 14 de novembro. Já os resultados individuais saem no dia 18 de janeiro de 2019. Os treineiros, porém, só receberão os resultados dois meses depois dos participantes regulares.