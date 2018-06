Matrículas pelo Sisu seguem até quinta-feira da próxima semana

SÃO PAULO - Começaram nesta quinta-feira, 22, e seguirão por uma semana as matrículas nas instituições de ensino a partir dos resultados Sistema de Seleção Unificada (Sisu), na etapa referente ao segundo semestre de 2018. Os resultados estão disponíveis para consulta na página do programa desde a segunda-feira, 18.

+ MEC divulga lista dos aprovados no Sisu do segundo semestre

Quem não tiver sido aprovado em chamada regular, há ainda a possibilidade de manifestar interesse em participar da lista de espera. Nesta edição, segundo dados do Ministério da Educação (MEC), estão sendo ofertadas, ao todo, 57.271 vagas em 68 instituições. A distribuição se dá entre oito instituições públicas estaduais – um centro universitário e sete universidades –, uma faculdade pública municipal e 59 instituições públicas federais, com dois centros de educação tecnológica, 27 institutos federais de educação, ciência e tecnologia e 30 universidades.

O Sisu é o ambiente virtual criado pelo Ministério da Educação para selecionar estudantes para vagas em instituições de educação superior com base nas notas registradas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Podem concorrer todos os que fizeram as provas de 2017 do Enem e obtiveram nota acima de zero na redação.