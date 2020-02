Mais uma universidade de Portugal aceita nota do Enem; confira lista completa

Mais uma universidade de Portugal se uniu à lista de instituições do país que aceitam as notas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) como forma de ingresso. O Instituto Português de Administração de Marketing (Ipam) de Lisboa firmou uma parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que já vale para este ano e vai até 2024.

Ao todo, já são 48 instituições de Portugal que aceitam alunos brasileiros com base na nota do Enem. Além delas, outras universidades dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, França e Escócia também têm utilizado a nota do exame como critério de avaliação para matrículas e bolsas de estudo.

De acordo com o ministério da Educação, as regras e pesos para cada nota do Enem varia de acordo com a instituição e o convênio não prevê financiamento estudantil pelo governo brasileiro.

Informações importantes para quem quer estudar em Portugal

Pontuação

A nota mínima necessária varia de acordo com o curso e instituição, mas a maioria exige 120 pontos na escala portuguesa (que varia de 0 a 200) e equivale a 600 pontos no Enem. Além disso, a maioria das universidades atribui pesos diferentes às provas do exame, valorizando o desempenho nas áreas relacionadas às que o aluno quer estudar.

Nomenclaturas

Em Portugal, o termo licenciatura se refere aos bacharelados. Mestrados integrados são cursos com cinco anos de duração, como Engenharias e Arquitetura.

Anuidade

Apesar de serem públicas, as universidades portuguesas cobram anuidade de € 1,5 mil a € 7 mil (R$ 6,9 mil a R$ 32 mil).

Custo de vida

Assim como no Brasil, cidades maiores e mais fortes turisticamente têm custo de vida maior em Portugal. Lisboa é onde moradia e alimentação são mais caras. A estimativa é de que essas despesas fiquem entre € 300 e € 500 (R$ 1,4 mil e R$ 2,3 mil), dependendo da cidade escolhida.

Confira abaixo a lista completa de universidades em Portugal que aceitam a nota do Enem para a seleção:

1. Universidade de Coimbra (UC)

2. Universidade do Algarve (UAlg)

3. Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria)

4. Instituto Politécnico de Beja (IPBeja)

5. Instituto Politécnico do Porto (P.Porto)

6. Instituto Politécnico Portalegre (IPP)

7. Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA)

8. Instituto Politécnico de Coimbra (IPC)

9. Universidade de Aveiro (UA)

10. Instituto Politécnico da Guarda (IPG)

11. Universidade de Lisboa (ULisboa)

12. Universidade do Porto (U.Porto)

13. Universidade da Madeira (UMa)

14. Instituto Politécnico de Viseu (IPV)

15. Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarem)

16. Universidade dos Açores (UAc)

17. Universidade da Beira Interior (UBI)

18. Universidade do Minho

19. Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (Cespu)

20. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Universidade Lusófona)

21. Instituto Politécnico de Setúbal (IPS)

22. Instituto Politécnico de Bragança (IPB)

23. Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB)

24. Universidade Lusófona do Porto (ULP)

25. Universidade Portucalense (UPT)

26. Instituto Universitário da Maia (Ismai)

27. Instituto Politécnico da Maia (Ipmaia)

28. Universidade Católica Portuguesa (UCP)

29. Universidade Fernando Pessoa (UFP)

30. Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida (ISPA)

31. Instituto Leonardo da Vinci (ILV)

32. Escola Superior de Saúde do Alcoitão (Essa)

33. Universidade Lusíada - Norte

34. Universidade Lusíada

35. Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC)

36. Escola Superior Artística do Porto (Esap)

37. Universidade Europeia

38. Instituto Universitário de Lisboa (Iscte-IUL)

39. Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa (ESSNorteCVP)

40. Universidade Autônoma de Lisboa (UAL)

41. Instituto Politécnico da Lusofonia (Ipluso)

42. Instituto de Estudos Superiores de Fafe (IESFafe)

43. Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (Ismat)

44. Instituto Superior Dom Dinis (Isdom)

45. Instituto Superior de Gestão (ISG)

46. Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém (Isla Santarém)

47. Instituto Superior de Gestão e Administração de Gaia (Isla Gaia)

48. Instituto Português de Administração de Marketing (Ipam) de Lisboa