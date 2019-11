Mais de 70 mil candidatos fazem neste domingo vestibular da Unicamp

Mais de 70 mil candidatos fazem neste domingo, 17, a primeira fase do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O acesso aos locais de prova será permitido até as 13h. A prova será aplicada em 35 cidades no país, incluindo seis capitais: São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza e Salvador.

No Estado de São Paulo, além da capital, o teste é realizado em 29 cidades, entre elas Guarulhos, Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Piracicaba, Bauru e Franca. Estão inscritos no processo 72.859 candidatos, que concorrem a 2.570 vagas, em 69 cursos de graduação. O número representa 80% das vagas regulares. As demais 20% serão preenchidas, a partir dessa edição do vestibular, por meio da classificação obtida no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

Prova

A prova da primeira fase será composta de 90 questões de múltipla escolha: 13 questões de Língua Portuguesa e Literatura, 13 questões de Matemática, nove questões de História e nove questões de Geografia, incluindo Filosofia e Sociologia, nove questões de Física, nove questões de Química, nove questões de Biologia, sete questões de Inglês, e 12 questões interdisciplinares. Cada questão tem quatro alternativas. O tempo máximo de prova na primeira fase é de cinco horas e o mínimo de três horas e trinta minutos.

A Unicamp orienta os candidatos para que cheguem ao local de prova às 12h, horário de Brasília. Os candidatos deverão levar o original do documento de identidade indicado na inscrição, canetas de cor preta em material transparente, lápis preto, borracha. Será permitido o uso de régua transparente e compasso. O candidato poderá usar relógio para controlar o tempo, mas todos os relógios deverão ficar no chão, ao lado da carteira.