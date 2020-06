Live do ‘Estadão’ discute o que a pandemia pode ensinar sobre modelos de educação

Quais lições a pandemia do novo coronavírus pode deixar para a educação brasileira? Nesta sexta-feira, 26, o Estadão conversa José Pacheco, educador português, pedagogo e criador da Escola da Ponte, sobre como equalizar o acesso à educação e tirar lições para políticas públicas. A transmissão acontece às 16h, no Facebook do Estadão.

A Escola da Ponte é uma instituição pública portuguesa que propõe modelos diferentes de aprendizados, baseados na realização de projetos e de áreas de interesse, no lugar da organização tradicional em turmas e séries.

É possível participar da discussão com perguntas enviadas pelos comentários da transmissão e também previamente por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavírus, espaço no Facebook para troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão.

