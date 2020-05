Live do Estadão discute como pandemia interfere em planos para estudar fora

Com fronteiras fechadas e instabilidade global, como ficam os planos para estudar fora? Nesta quarta-feira, 27, a psicóloga e especialista em Educação Internacional, Andrea Tissenbaum, participa de transmissão ao vivo sobre o tema. A transmissão ocorre às 16h, na página do Facebook do jornal.

Andrea é autora do Blog da Tissen no Estadão, que aborda temas relacionados à educação internacional.

Os leitores podem participar ao vivo nos comentários e também com o envio prévio das perguntas, que deve ser feito por meio do grupo #EstadãoInforma: Coronavirus, espaço no Facebook para discussão e troca de informações sobre a pandemia, aberto a todos os leitores do Estadão.

A entrevista é parte de uma série de transmissões ao vivo sobre temas relacionados à covid-19, que já está em seu terceiro mês. Durante a pandemia, o jornal disponibilizou seus principais conteúdos gratuitamente aos leitores que não são assinantes. Os leitores podem acompanhar também o Boletim Coronavírus, newsletter aberta a todos com as principais notícias do dia sobre o tema, a cobertura em tempo real e os podcasts.