Lista de obras para a Fuvest 2019 tem mudanças em relação ao ano passado

SÃO PAULO - Quem vai prestar a Fuvest, vestibular que é uma das formas de acesso às vagas da Universidade de São Paulo (USP), deve ficar atento às alterações na lista de livros obrigatórios da prova. Houve mudança na relação de obras do vestibular passado.

Entre as mudanças está a retirada do livro A cidade e as serras e a inclusão da obra A relíquia, ambas do mesmo autor Eça de Queirós.

Essas alterações já estavam previstas desde 2016, quando o Conselho de Graduação da USP aprovou a lista de obras de leitura obrigatória para os vestibulares 2017, 2018 e 2019.

Confira a relação completa das obras literárias:

Iracema - José de Alencar

Memórias Póstumas de Brás Cubas - Machado de Assis

A Relíquia - Eça de Queiroz

O Cortiço - Aluísio Azevedo

Vidas Secas - Graciliano Ramos

Minha Vida de Menina - Helena Morley

Claro Enigma - Carlos Drummond de Andrade

Sagarana - João Guimarães Rosa

Mayombe - Pepetela