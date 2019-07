Jornalista do ‘Estado’ ganha bolsa de estudo nos EUA

Em sua décima edição, o Programa Jornalista de Visão, promovido pelo Instituto Ling, contemplou neste ano seis profissionais com bolsas de estudo para cursos de pós-graduação nos Estados Unidos e na Europa. Entre os premiados está Breno Pires, repórter da sucursal de Brasília do Estado desde 2016, que vai cursar Columbia (EUA).

Voltado a profissionais em início de carreira “com destacados perfil de liderança, atuação profissional e desempenho acadêmico”, o programa incrementa a formação de jornalistas, “ao mesmo tempo que contribui para o fortalecimento da imprensa brasileira”, segundo o Instituto Ling. Os candidatos são indicados por diretores de redação, editores e colunistas dos principais veículos do País e por bolsistas de edições anteriores. Desde 2011, o programa concedeu 76 bolsas de estudo.

Seleção

O processo seletivo se estendeu ao longo do primeiro semestre deste ano e incluiu análise de currículo, entrevistas e elaboração de reportagem jornalística. Ao fim do processo, seis jovens foram escolhidos para fazer mestrado e especialização fora do País. Os selecionados foram apresentados oficialmente nesta segunda-feira, 29, em um evento do Instituto Ling.

Além de Pires, os contemplados com bolsas do programa Jornalista de Visão são: Felipe Martini e Luiz Fernando Toledo, da TV Globo; Luciano Pádua, do site Jota, Marcello Correa, do jornal O Globo, e Renan Barbosa, da Gazeta do Povo.

No total, 20 bolsas foram concedidas neste ano pelo Instituto Ling, considerando outras áreas como Administração e Direito. As bolsas representam investimento de US$ 502 mil.

O Instituto Ling foi fundado em 1995 pelo casal Sheun Ming Ling e Lydia Wong Ling, com o objetivo de contribuir para a transformação da sociedade brasileira por meio de investimentos em educação.