Jeduca abre inscrições para o 4º Congresso de Jornalismo de Educação

A Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca) vai promover entre os dias 19 e 23 de outubro o 4º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação. O tema desta edição é “O jornalismo de educação na pandemia - O que fizemos até aqui e como continuamos na retomada”.

Diferentemente das outras edições, este ano o evento será realizado online por conta da pandemia de covid-19. As inscrições, que já estão abertas e são gratuitas, podem ser feitas no site do Congresso.

Para a vice-presidente da Jeduca, repórter especial de educação e colunista do Estadão, Renata Cafardo, a educação e a saúde foram um dos temas mais discutidos na imprensa este ano por causa da pandemia. “Temos muito o que debater, ensino remoto, desigualdades, volta às aulas e como os jornalistas enfrentaram uma nova forma de cobrir o ensino público e particular no Brasil e no mundo”, disse.

A programação do evento se divide em dois eixos: educação e jornalismo. As discussões com mais ênfase em educação tratarão de temas como desigualdades educacionais, o que será das universidades federais no pós-pandemia e as lições que a pandemia pode deixar. Um dos destaques da programação é uma entrevista com os secretários de Educação Rossieli Soares (estado de São Paulo), Getúlio Marques Ferreira (Rio Grande do Norte), Renato Feder (Paraná) e Kátia Helena Schweickardt (Manaus - AM) sobre educação na pandemia e retomada das aulas, que será realizada por Renata Cafardo.

Já as mesas focadas em jornalismo vão abordar temas como a credibilidade da produção de notícias em tempos de coronavírus, o impacto da crise sanitária sobre o exercício da profissão e os desafios da cobertura das eleições municipais no atual cenário. Essa última mesa será mediada por Victor Vieira, editor-assistente do caderno Metrópole do Estadão, que tem experiência na cobertura educacional.

Em uma das mesas internacionais, os jornalistas Adie Vanessa Offiong (Abuja, Nigéria), Leticia Castro La Diaria (Uruguai) e Daarel Burnette II (Education Week, EUA) também contarão suas experiências na cobertura de educação durante os meses da pandemia em seus países.

O Congresso ainda terá dois mini-cursos, um sobre dados e microdados na educação e outro sobre o novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Todas as mesas e cursos do evento contarão com tradução em Libras e as mesas internacionais terão legendagem.

Serviço

4.º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação

Quando: 19 a 23 de outubro

Como: Inscrições no jeduca.org.br/jeduca2020

Quanto: Gratuito

Onde: Online