Inteligência artificial aumenta engajamento e oportunidades dos alunos

As chamadas “edtechs” são as empresas que vêm liderando o uso de inteligência artificial e da análise de dados, entre outras inovações, no cenário educacional que se desenha no mundo pós-pandemia. No painel Inteligência artificial: como a tecnologia transformará a educação pós-pandemia, que fez parte do Estadão Summit Educação 2021, Rodrigo Calado, CTO e cofundador do Gran Cursos Online, e Rafael Marangoni, CEO da BRLink, falaram mais sobre o apoio da tecnologia aplicada na jornada completa do aluno.

Calado destaca que uma edtech é diferente de uma empresa que oferece o EAD, ou ensino a distância. Nesse caso, afirma, boa parte das instituições educacionais adaptou processos tradicionais de sala de aula presencial apenas instalando câmeras para transmitir as falas dos professores e despejando conteúdos para os alunos.

“O que nós fazemos é unir tecnologia e educação para engajar o estudante”, aponta Calado. “O mesmo conteúdo numa plataforma EAD e numa plataforma edtech, com muito mais engajamento, faz com que o estudante atinja seus objetivos mais rapidamente. Trata-se de uma experiência personalizada e de fácil entendimento para os 340 mil alunos ativos pagantes, provendo acesso a 26 mil cursos, com recomendações e inferências das melhores chances de aprovação.”

De acordo com o executivo, isso é feito de diversas formas e por meio de uma interface personalizada. Nesse dashboard de performance, o estudante tem acesso fácil e claro a informações calculadas exclusivamente para ele, depois que robôs, algoritmos e softwares especiais analisam o seu desempenho em provas, testes, exercícios e simulados, entre outros pontos.

“Depois de cada aula, o aluno já realiza um teste sobre aquele conteúdo, o que vai permitindo criar um data lake (‘lago’ de dados)”, explica Calado. “Isso faz com que fique muito fácil de visualizar os pontos de atenção relativos a determinadas disciplinas às quais se deve dar mais atenção nos estudos, por exemplo.”

Dependendo das habilidades mais fortes do estudante, do seu interesse por certos assuntos e temas, das suas áreas preferidas de atuação ou formação, um sistema de inteligência artificial (IA) que passa 24 horas mapeando oportunidades de concursos públicos abertos pelo Brasil consegue sugerir a cada aluno as melhores chances nas quais a pessoa tenha maior possibilidade de aprovação.

“Nossa plataforma identifica a correlação e indica concursos, aumenta suas oportunidades graças à inteligência artificial. As máquinas fazem bilhões de inferências. Quando se identificam determinados interesses do aluno, são automaticamente apresentadas a eles chances que ele não estava procurando.”

Para Marangoni, a criação de uma jornada de dados sólida, sob bases bem construídas, é fundamental para usar efetivamente a tecnologia de modo a garantir melhor experiência aos alunos. “Trabalhamos coletando grandes quantidades de dados ao longo dos anos para usar em novas experiências, e isso demanda tempo e engajamento, quebrando um pouco aquela visão de que é tudo muito rápido”, afirma.

Calado explica que a inteligência artificial aparece em muitos outros pontos desse sistema. “Um deles é um sistema que gera legendas em tempo real, da fala dos professores. Quando você assiste a um determinado conteúdo e o lê ao mesmo tempo, o impacto que isso traz à atividade cerebral é bastante benéfico em termos de retenção do conteúdo”, diz o executivo.

O sistema do Gran Cursos é complementado por um fórum tira-dúvidas que funciona 24 horas por dia, também com acesso digital. “As pessoas precisam aprender a aprender”, finaliza.