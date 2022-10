Inspiração para a carreira e para a vida em 7 dicas

Confira algumas das reflexões e orientações das três especialistas que participaram das webséries “Dica esperta” e “Por onde eu começo?”, apresentadas nos intervalos entre os debates e entrevistas do Festival Start de Carreiras

1 - Dê o primeiro passo, movimente-se

“Um passo te tira de onde você está. Nem sempre a gente está vendo o fim do caminho, mas precisa dar o próximo passo. Como fazer isso? Ampliando o repertório, saindo daquela bolha em que você sempre fala com as mesmas pessoas. Quanto mais você conversar com pessoas diferentes, maiores serão as possibilidades de ter insights pra se mover.”

(Maryana com Y, humorologista e palestrante)

2 - Construa laços desde a universidade

“Uma das coisas mais importantes da jornada acadêmica são os laços que se criam. Aquele colega de curso hoje pode ser o seu futuro sócio amanhã.”

(Thais Bagatim Fonseca, psicóloga e orientadora de carreiras da Academia de Talentos do Instituto Mauá de Tecnologia)

3 - Crie conexões – o famoso network

“Os jovens ainda não criaram uma grande rede de contatos, e é por meio dessas conexões que a gente vai aprendendo e descobrindo que caminho quer seguir.”

(Brenda Santos, diretora de Operações da Junior Achievement Brasil)

4 - Ninguém começa do zero

“Você pode não ter tido ainda muitas experiências profissionais, mas tem a sua história de vida, com vitórias e derrotas que contribuíram para moldar quem você é. A sua história é muito valiosa. Aproprie-se dela.”

(Maryana com Y, humorologista e palestrante)

5 - Escolha uma boa estrutura de ensino

“Busque uma instituição de ensino que proporcione um leque de oportunidades. Que, além do mix entre teoria e prática, tenha contato com parcerias internacionais e relacionamento com empresas. Para isso, é importante avaliar a estrutura do campus, como os laboratórios e todo o ecossistema que a instituição oferece.”

(Thais Bagatim Fonseca, psicóloga e orientadora de carreiras da Academia de Talentos do Instituto Mauá de Tecnologia)

6 - Demonstre vontade de aprender

“Quando eu converso com possíveis patrocinadores sobre o que a gente tem a oferecer, eles sempre falam: ‘quero jovens que queiram aprender’. Por isso, eu sugiro aos jovens que considerem toda oportunidade como importante para o aprendizado. Não necessariamente o primeiro emprego vai ser o emprego dos sonhos, mas certamente vai ensinar muito.”

(Brenda Santos, diretora de Operações da Junior Achievement Brasil)

7 - Sucesso é apreciar a caminhada

“O que é sucesso? Muita gente diz que o sucesso está atrelado a dinheiro. Não é errado olhar pra isso, mas não podemos esquecer de colocar em primeiro lugar a nossa identidade, o que é legal pra gente, o que nos faz bem. Sucesso é a gente aproveitar a nossa caminhada, olhar para essa trajetória com a certeza de que estamos fazendo o melhor pra nós mesmos.”

(Maryana com Y, humorologista e palestrante)