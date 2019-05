Inscrições para vestibular das Fatecs começam nesta 6ª feira; veja cursos mais concorridos

SÃO PAULO - Estão abertas as inscrições exclusivamente pela internet para o vestibular do 2º semestre de 2019 das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs). Ao todo serão oferecidas 14.885 vagas, distribuídas nas 73 unidades. As inscrições do processo seletivo foram abertas nesta sexta-feira, 3, e vão até 10 de junho. No último dia, o prazo termina às 15 horas.

A prova da Fatec será realizada em 30 de junho.

Segundo o Centro Paula Souza (CPS), cinco Fatecs vão ampliar os cursos oferecidos:

Fatecs Campinas e Itatiba - Gestão Empresarial (40 vagas, cada, de manhã);

Fatec Diadema - Gestão da Produção Industrial (40 vagas, à noite);

Fatec Santana de Parnaíba - Análise e Desenvolvimento de Sistemas (40 vagas, de manhã);

Fatec Zona Leste, na capital paulista - Gestão de Recursos Humanos (40 vagas, de manhã).

Como fazer a inscrição?

Pode concorrer a uma vaga do vestibular, o candidato que tenha concluído ou esteja cursando o ensino médio ou equivalente. No ato da matrícula deve comprovar a conclusão do curso.

Para se candidatar é necessário preencher a ficha de inscrição e o questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa no valor de R$ 70 (em dinheiro) em qualquer agência bancária ou por meio da ferramenta getnet (pagamento pela internet com cartão de débito e crédito). Serão concedidas seis mil isenções do pagamento da taxa. A resposta à solicitação será divulgada no dia 23 de maio somente pela internet.

Atendimento prioritário. Candidatos com deficiência que precisam de condições especiais para fazer o exame, devem mencionar sua necessidade na ficha de inscrição eletrônica. É necessário encaminhar o laudo médico, emitido por especialista, juntamente com o nome e o número do RG do candidato, por meio de um link específico que aparecerá na área do candidato.

Como escolher os cursos?

No ato da inscrição, é possível escolher um curso em primeira opção e colocar como segunda opção, por exemplo: o mesmo curso (presencial) de primeira opção em outro período na mesma Fatec; ou o mesmo curso (presencial) de primeira opção oferecido em qualquer período de outra Fatec; ou ainda qualquer curso (presencial) com o mesmo conjunto de disciplinas prioritárias (a relação dos cursos estará na internet no momento em que o candidato for definir a segunda opção), em qualquer Fatec e período.

No site, é possível consultar todos os cursos oferecidos neste processo seletivo. Confira aqui o Guia das Profissões Tecnológicas, que contém as informações reunidas sobre todos os cursos da grade da instituição. O manual do candidato também está disponível na internet para download gratuito.

Programação

De 3 de maio até as 15h do dia 10 de junho - Inscrições do Processo Seletivo pelo site .

- Inscrições do Processo Seletivo pelo . A partir de 23 de maio - Divulgação no site do resultado da solicitação de isenção/redução da taxa de inscrição . Terminou na quinta-feira, 2, o prazo para solicitar isenção total ou redução de 50% do valor da taxa de inscrição do vestibular das Fatecs para o 2º semestre de 2019. Serão oferecidas seis mil isenções. O valor integral da taxa é de R$ 70.

- Divulgação no site do . Terminou na quinta-feira, 2, o prazo para solicitar isenção total ou redução de 50% do valor da taxa de inscrição do vestibular das Fatecs para o 2º semestre de 2019. Serão oferecidas seis mil isenções. O valor integral da taxa é de R$ 70. De 23 de maio até as 15h do dia 10 de junho - Inscrições do processo seletivo pelo site para os candidatos beneficiados com a isenção/redução da taxa.

- pelo site para os candidatos beneficiados com a isenção/redução da taxa. 26 de junho: Divulgação dos locais de Exame.

Divulgação dos locais de Exame. 30 de junho às 13h: Prova com duração de 5 horas. Gabarito oficial será divulgado no mesmo dia às 18h30.

Prova com duração de 5 horas. Gabarito oficial será divulgado no mesmo dia às 18h30. 17 de julho: Divulgação da lista de classificação geral, da 1ª lista de convocação e do desempenho dos candidatos.

Divulgação da lista de classificação geral, da 1ª lista de convocação e do desempenho dos candidatos. 18 e 19 de julho: Matrícula da 1ª lista de convocação.

Matrícula da 1ª lista de convocação. 22 de julho: Divulgação da 2ª lista de convocação.

Divulgação da 2ª lista de convocação. 23 de julho: Matrícula da 2ª lista de convocação.

Encontre aqui a programação completa.

Cursos mais procurados

O curso superior tecnológico de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) foi, nos dois últimos vestibulares, o mais concorrido no processo seletivo das Fatecs.

Vale lembrar que nem todos os cursos são necessariamente oferecidos todos os semestres e é sempre importante consultar o site do vestibular para uma atualização completa.

Confira a seguir tabelas com os cursos mais procurados nos dois últimos vestibulares:

No vestibular do primeiro semestre de 2019, o índice de candidatos por vaga para ADS na Fatec São Paulo foi de 18,68, à noite, e 17,35, de manhã. O mesmo curso apareceu entre os mais procurados nas Fatecs Carapicuíba (18,20) e Zona Leste (14,50).

Quatro cursos do eixo tecnológico de Gestão e Negócios integraram a lista dos mais disputados: Gestão Financeira, na Fatec Osasco, Marketing e Gestão de Negócios e Inovação, na Fatec Sebrae, e Comércio Exterior, na Fatec Barueri.

Ao todo, mais de 64 mil candidatos se inscreveram para o exame realizado em 9 de dezembro de 2018.

No vestibular do segundo semestre de 2018, o curso superior tecnológico de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, foi o mais concorrido. Ao todo, 540 inscritos disputaram 40 vagas oferecidas no período da noite (13,5 candidatos por vaga).

Na Fatec São Paulo, foram 13,04 candidatos para o período da noite e 11,53 para o horário da manhã. Na Fatec Zona Leste, foram 11,43 para o período noturno.

Cursos do eixo tecnológico de Gestão e Negócios foram os que mais apareceram entre os mais concorridos: Logística, na Fatec Guarulhos (noite - 12,18), Marketing (noite - 11,91) e Gestão de Negócios e Inovação (noite -11,86), ambos da Fatec Sebrae.

Ao todo, mais de 50 mil pessoas se inscreveram para o exame realizado em 1º de julho de 2018.

Inclusão social

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final obtida no exame, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a oriundos da rede pública. Quem estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.

É indispensável que o candidato verifique se realmente tem direito à pontuação acrescida para não perder a vaga.

Em caso de dúvida, o candidato pode acessar o site ou ligar para os número (11) 3471-4103 (capital paulista e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades).