Inscrições para o Sisu terminam nesta sexta; mais de 400 mil já se candidataram

Termina nesta sexta-feira, 15, o prazo de inscrição no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece 57 mil vagas em instituições públicas de ensino superior no País. O Sisu leva em conta as notas obtidas pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Pode concorrer o candidato que tenha feito o Enem em 2017 e não tenha zerado a prova de Redação. Todo o processo de inscrição é feito pela internet, na página do Sisu. As inscrições poderão ser realizadas até as 23h59 desta sexta-feira, 15.

Segundo balanço do Ministério da Educação (MEC), mais de 404 mil estudantes já se candidataram às vagas. Como é permitida a seleção de até dois cursos por candidato, foram realizadas 775 mil inscrições. Os números foram registrados até as 19 horas desta quinta-feira, 14.

Resultados. O resultado da chamada regular está previsto para segunda-feira, 18 de junho, e o período de matrícula vai de 22 a 28 de junho. Já o prazo para participar da lista de espera é de 22 a 27 de junho.