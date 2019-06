Inscrições para o Sisu do 2º semestre começam nesta terça-feira

SÃO PAULO - Começa nesta terça-feira, 4, as inscrições para as vagas ofertadas no segundo semestre do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Prazo vai até sexta-feira, 7, e resultado será divulgado no dia 10 de junho.

Os participantes poderão ainda integrar a lista de espera entre 11 e 17 de junho.

Mesmo antes do início das inscrições, candidatos podem consultar na página do Sisu, as vagas que serão ofertadas em instituições públicas de ensino superior no segundo semestre deste ano. A busca pode ser feita por curso, instituição de ensino e por município.

Podem participar do Sisu os estudantes que fizeram prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2018 e obtiveram nota na redação acima de zero.

Durante o período de inscrição pelo Sisu, uma vez ao dia, o sistema calcula a nota de corte, que é a menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados.