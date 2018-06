Inscrições para o Sisu começam nesta terça-feira

Começa nesta terça-feira, 12, o período de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Serão oferecidas no total 57.271 vagas em 68 instituições públicas de ensino superior.

O Sisu é o sistema utilizado pelo Ministério da Educação (MEC) para preenchimento de vagas em instituições públicas de ensino superior de todo o País, com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Segundo o cronograma, os candidatos terão até o dia 15 para se inscreverem no sistema. Pode concorrer às vagas quem fez o Enem em 2017 e não zerou a prova de Redação. A inscrição deverá ser feita pela internet, na página do Sisu.

Como se candidatar. Os candidatos deverão escolher, por ordem de preferência, até duas opções de curso entre as vagas oferecidas. As opções podem ser alteradas durante todo o período de inscrição. Somente última modificação confirmada será considerada válida.

O resultado dos selecionados na chamada regular está previsto para o dia 18 de junho. As matrículas vão de 22 até 28 de junho e o prazo para participar da lista de espera é de 22 a 27 de junho.