Inscrições para Fies do segundo semestre de 2019 terminam nesta segunda

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2019 terminam nesta segunda-feira, 1º de julho. Elas podem ser feitas pela internet, no site do programa. Nesta edição, serão ofertadas 46,6 mil vagas a juros zero.

Cronograma do Fies 2019.2

Publicação do edital: 31 de maio de 2019

31 de maio de 2019 Inscrições: 2 de junho a 1º de julho de 2019

2 de junho a 1º de julho de 2019 Lista dos pré-selecionados: 9 de julho de 2019

9 de julho de 2019 Complementação da inscrição: 10 de julho a 12 de julho de 2019

10 de julho a 12 de julho de 2019 Inscrição na lista de espera: 15 de julho a 23 de agosto

15 de julho a 23 de agosto Convocação da lista de espera: Ainda não foi divulgada

O Fies concede financiamento a estudantes em cursos superiores de instituições privadas com avaliação positiva pelo Ministério da Educação.

Pode concorrer quem fez uma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos, e obtido nota maior que zero na redação.

Como se inscrever no Fies 2019.2

1º Passo: Acessar o Sistema de Seleção do FIES (FIES Seleção) pelo link https://fiesselecaoaluno.mec.gov.br/usuario-login e informar os dados solicitados.

2° Passo: Inscrição no SisFIES informando os dados de financiamento a ser contratado

3º Passo: Validação das informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), da instituição de ensino escolhida

4º Passo: Contratação do financiamento junto a um agente financeiro do FIES

Não é obrigatório preencher IES

Durante a inscrição, será solicitado, obrigatoriamente, que o estudante informe o estado, município e o curso desejado. A opção de instituição de ensino superior, a "IES", assim como o local de oferta, são opcionais. Após preencher o grupo de cursos de preferência, que podem ser até três, é possível filtrar, através da lupa, o curso ou a instituição desejados.

Depois de preencher as opções, o site informa em quais modalidades de financiamento a inscrição se enquadra (Fies e P-Fies) e o candidato deve escolher em qual deseja concorrer.

Modalidades

O novo Fies tem modalidades de acordo com a renda familiar. A modalidade com juro zero é para os candidatos com renda mensal familiar per capita de até três salários-mínimos. O aluno começará a pagar as prestações respeitando o seu limite de renda.

A modalidade chamada de P-Fies é para candidatos com renda familiar per capita entre 3 e 5 salários-mínimos. Nesse caso, o financiamento é feito por condições definidas pelo agente financeiro operador de crédito que pode ser um banco privado ou Fundos Constitucionais e de Desenvolvimento.

O resultado da pré-seleção referente ao processo seletivo do segundo semestre de 2019 para as modalidades Fies e P-Fies será divulgado no dia 9 de julho./ Agência Brasil