Inscrições para o Fies 2021 começam nesta terça-feira; saiba como participar

As inscrições para o novo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do 2º semestre de 2021 começam nesta terça-feira, 27. Candidatos que, entre 2010 e 2020, obtiveram nota média igual ou superior a 450 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem se inscrever até às 23h59 de sexta-feira, 30. Os pré-selecionados serão divulgados no próximo dia 3 de agosto.

Nesta edição são oferecidas 69 mil vagas em mais de 1,3 mil instituições privadas de ensino superior. Interessados devem realizar a inscrição através do portal do programa.

Também podem concorrer ao financiamento, desde que atendam às condições previstas no edital, candidatos que já concluíram o ensino superior, tenham sido beneficiários de financiamento estudantil ou sejam bolsistas parciais do Programa Universidade para Todos (ProUni). Por outro lado, os que zeraram a redação do Enem ou fizeram o exame na condição de treineiro não podem se inscrever.

Inscritos que não forem selecionados na chamada única serão incluídos em uma lista de espera e podem ser convocados entre os dias 4 e 31 de agosto.

Instituído em 2001, pela Lei nº 10.260, o Fies tem como objetivo conceder financiamento estudantil em cursos superiores particulares. As instituições aderentes precisam ter avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação (MEC). O novo Fies divide o programa em diferentes modalidades, possibilitando, segundo o governo federal, juros zero a quem mais necessita e uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato.

Saiba quem pode participar do Fies

Podem se inscrever candidatos que participaram do Enem entre 2010 e 2020 e tenham obtido nota média igual ou superior a 450, além de nota superior a zero na redação.

Existem restrições relativas à renda familiar bruta mensal por pessoa, que não pode ultrapassar três salários mínimos e nem ser inferior a um salário mínimo.

Têm prioridade na seleção candidatos que não tenham concluído o ensino superior e nem tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil anteriormente.

Como se inscrever no Fies

Para se candidatar, é necessário acessar o sistema de inscrição por meio do site do Fies. Em seguida, clicar nas opções “Minha Inscrição” e “Fazer Cadastro”. O candidato será direcionado para o portal Gov.br e deverá preencher as informações solicitadas.

Após essa etapa, o postulante será direcionado novamente para a página do Fies, onde deve clicar em “Entrar com Gov.br”. Depois de informar o CPF e a senha cadastrada, será redirecionado para o sistema de inscrição do Fies. Nesta página, é preciso preencher novamente as informações solicitadas.

Pré-selecionados e lista de espera

Os pré-selecionados na chamada única do Fies devem complementar a inscrição entre os dias 4 a 6 de agosto.

Já os demais candidatos serão incluídos automaticamente na lista de espera e podem disputar uma das vagas. A convocação por meio deste grupo será entre os dias 4 e 31 de agosto.

Pelo regulamento, os candidatos pré-selecionados na lista de espera deverão complementar sua inscrição no prazo de três dias úteis, contados do dia subsequente ao da divulgação pelo FiesSeleção.

Cronograma do Fies 2021