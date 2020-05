Inscrições para o Enem são prorrogadas por cinco dias

SÃO PAULO – O Ministério da Educação (MEC) prorrogou as incrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) , que se encerrariam nesta sexta-feira, 22, por mais cinco dias. Agora, os candidatos terão até 23h59m da próxima quarta-feira, 27, para fazer a inscrição no site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

A mudança foi anunciada pelo ministro Abraham Weintraub, em sua conta oficial no Twitter, e em nota oficial do Inep. Na manhã desta sexta, poucas horas antes da previsão inicial de encerramento das inscrições, candidatos reclaram de instabilidade no site oficial do Inep onde o cadastro para a prova é feito. “A iniciativa decorre de entendimento alcançado entre o Inep e o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), em reunião realizada na manhã desta sexta-feira, 22 de maio”, diz o Inep, em nota.

Decidimos prorrogar o prazo das inscrições do Enem até 23h59 de quarta-feira, 27 de maio. Os boletos da taxa da prova poderão ser pagos até 28/05. Os candidatos devem ficar atentos à confirmação da inscrição na Página do Participante, do @inep_oficial. — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) May 22, 2020

Os boletos de pagamento da inscrição do Enem devem ser pagos até 28 de maio, um dia depois do fim das inscrições.

Segundo o instituto, um total de 5,1 milhões de pessoas já se inscreveu no Enem até esta sexta. Pouco mais de 101 mil se inscreveram para fazer a prova digital, e cerca de 5 milhões farão a prova presencial.

Nesta semana, o MEC também decidiu adiar a data de realização da prova, devido à pandemia do novo coronavírus que atinge o País e exige medidas de distanciamento. O ministério ainda não definiu a nova data da prova, que deve ter atraso de “30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais”, segundo o MEC. A prova pode ser realizada em janeiro, caso o governo utilize o prazo máximo estipulado, de 60 dias.

Segundo o Inep, uma enquete será feita com estudantes inscritos no exame para definir a nova data. Essa consulta deve ser feita até o fim de junho.