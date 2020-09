Inscrições para bolsas remanescentes do ProUni vão até 30 de setembro

SÃO PAULO - As inscrições para o 2º processo seletivo de bolsas remanescentes do Programa Universidade para Todos (ProUni), para o segundo semestre de 2020, vão até o dia 30 de setembro. O processo seletivo, que começou na última terça-feira, 15, oferece 90 mil bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação de instituições privadas de educação superior que não foram ocupadas durante a seleção regular do programa, por desistência dos candidatos pré-selecionados ou ausência de documentação solicitada.

Neste ano, o prazo para candidatos matriculados em instituição de nível superior e não matriculados nessas instituições é o mesmo.

Para se inscrever, o interessado deve acessar o site do ProUni.

Bolsas remanescentes

​Inscrições estudantes matriculados e não matriculados 15 a 30 de setembro de 2020

​Quem pode concorrer?

Podem participar do processo seletivo estudantes brasileiros que não possuam diploma de curso superior e tenham participado da edição de 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), tendo obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas do exame e nota superior a zero na redação.

Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até 1,5 salário mínimo. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. O estudante também deve ter cursado o todo o ensino médio na rede pública, ou na rede particular como bolsista integral da própria escola.