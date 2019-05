Encceja 2019: inscrições terminam nesta sexta-feira

SÃO PAULO - Terminam nesta sexta-feira, 31, as inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). A prova aplicada pelo Ministério da Educação (MEC) é gratuita e as inscrições devem ser feitas pela internet, no Sistema Encceja.

O exame é destinado a jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir a formação no tempo padrão e querem obter um certificado.

Os interessados no certificado do ensino fundamental precisam ter, pelo menos, 15 anos completos na data da prova. Para o certificado do ensino médio, a idade mínima exigida é de 18 anos.

Quando será a prova do Encceja 2019?

A prova será realizada no dia 25 de agosto, nos turnos da manhã e da tarde, em 611 municípios brasileiros.

O Encceja tem quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha, e uma redação. No nível Fundamental, a avaliação é feita nestas áreas: Ciências Naturais, Matemática, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física, Redação, História e Geografia. No nível médio, os exames são: Ciências da Natureza, Matemática, Linguagens, Redação e Ciências Humanas.

Novidades do Encceja 2019

Pela primeira vez, o exame terá uma versão em Língua Brasileira de Sinais (Libras). Quem já teve laudo médico aprovado em outras edições não precisa apresentar novo laudo durante a inscrição. Participantes surdos, deficienteS auditivos e surdocegos devem indicar, durante a inscrição, se usam aparelho auditivo ou implante coclear. Outra mudança é a necessidade de justificar o motivo da ausência na edição passada.