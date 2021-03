Inscrições abertas para o 31º Curso Estadão de Jornalismo

Estão abertas as inscrições para o 31º Curso Estadão de Jornalismo, realizado em parceria com a Universidade de Navarra, na Espanha. Neste ano, o programa de capacitação para jovens jornalistas - os Focas, como são carinhosamente chamados - vai ocorrer a distância, entre os dias 17 de maio e 13 de agosto. Podem participar da seleção alunos do último semestre de jornalismo ou jornalistas formados em 2018, 2019 e 2020. E as inscrições seguem até 20 de abril.

O programa traz novidades no processo seletivo, no qual testes de conhecimento geral e inglês foram substituídos por atividades jornalísticas. Que pauta você pensa em sugerir para o Estadão? Como trabalharia esse assunto em vídeo e nas redes sociais? Essas são algumas das perguntas que o candidato vai precisar responder. Prepare seu arsenal de ideias e mostre seu potencial como repórter.

O objetivo desse tipo de seleção é avaliar o pensamento multiplataforma, além de estimular a inovação e a mentalidade empreendedora. O curso terá um módulo reunindo essas que são temáticas tão importantes para o jornalismo atual, com workshops e palestras especiais e a participação do Mercado Livre, patrocinador do programa.

O Estadão foi a primeira redação de grande porte do Brasil a colocar todos os jornalistas em home office, em março de 2020, com a chegada da pandemia do novo coronavírus. Este vem sendo um período repleto de aprendizado sobre como fazer jornalismo de qualidade sem o cotidiano das ruas e o olho no olho com os entrevistados. Uma experiência que pretendemos compartilhar com os Focas.

Assim como a parte teórica do curso, pensada para complementar a formação acadêmica dos alunos, as práticas jornalísticas também serão realizadas online. Os Focas vão fazer o tradicional rodízio pelas áreas da redação em contato digital com os editores, como vem ocorrendo com toda a equipe de reportagem do Estadão.

Seleção

Todas as fases da seleção serão realizadas online. Na primeira etapa do processo, os candidatos preenchem um formulário com dados pessoais, currículo e justificativa de interesse no curso, e sugerem uma pauta em vídeo e texto. O formulário está disponível aqui.

Os aprovados para a segunda fase participam de uma dinâmica de grupo por videochamada, ao fim da qual precisam escrever uma reportagem seguindo as orientações passadas pela coordenação do curso. Até 90 candidatos serão convidados para essa segunda etapa, que ocorre entre 3 e 7 de maio.

Programação do curso

A turma será formada por 30 jovens jornalistas, de vários Estados do País. O programa inclui aulas de Jornalismo de Dados, Direito, Política, Economia, Ética e Português, além de palestras com jornalistas de várias áreas - da Cultura ao Broadcast da Agência Estado, serviço de notícias em tempo real, do Esporte à Rádio Eldorado. Ainda fazem parte do curso entrevistas coletivas especiais.

Ao longo do tempo, os Focas já entrevistaram o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, além de Sérgio Moro, à época juiz responsável pela Lava Jato.

Em 2021, os Focas vão fazer dois projetos jornalísticos. Um ligado a empreendedorismo, em meados do programa, e um especial multimídia publicado ao fim do curso, com tema e formato definidos pela própria turma.

Os dois últimos projetos são o podcast Choque da Uva, que destaca a ciência por trás de fatos cotidianos, e o site Capitu, com reportagens que mostram o olhar da mulher em todos os assuntos - da política aos esportes.

Para saber mais, acesse www.estadao.com.br/focas e a página dos Focas no Facebook (CursosEstadoDeJornalismo).