Inscrição para Fuvest termina nesta sexta; exame terá medidas de prevenção contra covid-19

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) anunciou que irá adotar um conjunto de medidas de prevenção contra o novo coronavírus na 1ª e na 2ª fase do vestibular de 2021, que ocorrem nos dias 10 de janeiro e 21 e 22 de fevereiro, respectivamente. As diretrizes visam à proteção dos candidatos e colaboradores que atuam na aplicação das provas, que dão acesso à Universidade de São Paulo (USP). O prazo para inscrição termina ao meio-dia desta sexta-feira, 23.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Fuvest (https://www.fuvest.br/) e a taxa de inscrição, no valor de R$ 182,00, pode ser paga até 27 de outubro, terça-feira. O vestibular vai selecionar 8.242 candidatos das 11.147 vagas ofertadas pela USPe em 2021. As outras são destinadas ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma do Ministério da Educação, cujo critério para ingresso é a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As datas originalmente previstas para os testes, em novembro e janeiro, foram adiadas por causa da pandemia. De acordo com a direção executiva da Fuvest, as ações adotadas estão em alinhamento com os princípios estabelecidos pela USP para o retorno gradual das atividades presenciais. Há uma equipe técnica para consultora em saúde em todas as etapas do exame, segundo a coordenação da prova.

O protocolo inclui disponibilização de álcool-gel 70%; exigência do uso de máscaras; distanciamento social com manutenção de distância segura de 1,5 m; maior número de locais de prova, com ocupação máxima de 50% do limite de pessoas; permanência de portas e janelas abertas e demarcação de área de fluxo de pessoas de modo a se evitar aglomerações dentro do prédio de aplicação das provas.

Também haverá fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs), como máscaras e protetores faciais, aos colaboradores. Está prevista, ainda, a ampliação do horário de abertura dos portões de acesso ao interior dos prédios, visando a diminuir a aglomeração de candidatos do lado externo.

Os protocolos poderão sofrer alterações, a depender da evolução da pandemia. É importante também que os candidatos fiquem atentos aos comunicados oficiais divulgados no site da Fuvest.