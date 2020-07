Inscrição no Sisu começa nesta terça-feira; veja como se candidatar

Os candidatos que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019 e não zeraram a redação podem se inscrever a partir desta terça-feira, 7, no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) caso tenham interesse em concorrer a uma vaga em instituições públicas de ensino superior. A data limite é esta sexta-feira, 10. Pela primeira vez, o Sisu vai ofertar vagas na modalidade a distância (EAD).

Inicialmente, o edital previa que as inscrições acontecessem entre de 16 a 19 de junho, mas a data de inscrição no Sisu foi prorrogada pelo ex-ministro da Educação Abraham Weintraub. O próprio exame deste ano foi adiado - e deve acontecer somente no ano que vem -após pressões de pessoas e instituições ligadas à educação.

Veja abaixo o cronograma e o passo a passo da inscrição.

Cronograma do Sisu

7 a 10 de julho: inscrições

inscrições 14 de julho: resultado da chamada regular

resultado da chamada regular 14 a 21 de julho: prazo para entrar na lista de espera

prazo para entrar na lista de espera 16 a 21 de julho: matrícula da chamada regular

matrícula da chamada regular 24 de julho: chamada da lista de espera

Como se inscrever

Primeiramente, o candidato deve se cadastrar no Login Único do governo. Se não tiver o login, clique aqui para começar. É gratuito. Confira se os dados de contato estão corretos, é por meio deles que você será informado do resultado. Uma vez que já estiver com o seu Login Único, escolha sua primeira opção de curso e universidade. Leia atentamente a descrição da vaga e, uma vez decidido, clique na opção "Escolher esta modalidade". A mesma operação serve para escolher a segunda opção de curso. Confira se escolheu os cursos corretos e, então, clique em “Confirmar minha inscrição”.

Ações afirmativas

Todas as instituições de ensino federais poderão ter vagas reservadas para quem se formou em escola pública, incluindo colégios militares, e para alunos autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência.

O candidato que optar por uma determinada modalidade de concorrência estará concorrendo apenas com os candidatos que tenham feito a mesma opção. Ou seja, quem optar por uma vaga de ampla concorrência concorrerá com pessoas que escolheram a mesma modalidade; logo, quem optar pela Lei de Cotas vai concorrer com seus pares também.

Lista de espera

O candidato que não foi chamado na lista regular - ou seja, não foi selecionado para nenhum dos dois cursos para o qual se aplicou - pode manifestar interesse para ficar na lista de espera.

Basta acessar o sistema durante o período especificado no cronograma para a manifestação de interesse (a partir do dia 14 de julho) e, no seu boletim, clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse em participar da lista de espera. Confira se o sistema emitiu uma mensagem de confirmação.

Como consultar os cursos

É possível ver quais vagas estão disponíveis procurando por três categorias: município, universidades e área de curso. São mais de 50 mil vagas. Consulte neste link.

