Enem 2020: Inep fixa prazo de 25 a 29 de janeiro para candidato pedir reaplicação da prova

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que tiveram sintomas ou diagnóstico de Covid-19 na véspera ou no primeiro dia de prova poderão solicitar a reaplicação da prova entre os dias 25 e 29 de janeiro. Para solicitar a reaplicação, o candidato precisa acessar a página do participante e apresentar exames e laudos médicos que comprovem a doença.

De acordo com o Inep, os estudantes que tiverem a solicitação aprovada farão as provas nos dias 23 e 24 de fevereiro, mesma data em que será realizada a aplicação do Enem no estado do Amazonas, que teve a prova adiada em todas as suas 56 cidades pela crise sanitária da covid-19.

Além da covid, candidatos com outras doenças infectocontagiosas previstas no edital do Enem também podem solicitar a remarcação da avaliação. Coqueluche, difteria, varíola, Influenza humana A e B, sarampo, rubéola, são algumas das doenças previstas.

Para a análise de reaplicação, o candidato deverá enviar a documentação no portal do participante que comprove a doença. No documento deve constar o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição, o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10), além da assinatura e da identificação do profissional competente com a data do atendimento.

O Inep recebeu os primeiros pedidos e comprovantes de candidatos com doenças infectocontagiosas entre 11 e 16 de janeiro. Neste sábado, às 12h, o sistema foi fechado para que os pedidos fossem avaliados e os participantes recebessem a resposta antes da prova.

Durante a tarde, o ministro da educação, Milton Ribeiro, informou que quase 5 mil estudantes pediram a reaplicação da prova por estarem com sintomas respiratórios.

Outros candidatos também tiveram suas provas adiadas por terem sido barrados na entrada de seus locais de prova. Estudantes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande Sul relataram não terem conseguido acessar os locais de prova por decisão das equipes de aplicação locais. O Inep ainda não se pronunciou sobre estes casos. Também foram vistas aglomerações em escolas e locais de aplicação, apesar da recomendação de uso de máscaras e distanciamento social.