Inep divulga gabarito oficial do Enem 2018

SÃO PAULO - O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na manhã desta quarta-feira, 14, o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018. Os cadernos de questões aplicados nos últimos dias 4 e 11 também foram divulgados. Confira o link aqui.

Os resultados individuais do Enem serão divulgados no dia 18 de janeiro. Os treineiros, porém, só receberão os resultados dois meses depois dos participantes regulares.

Na segunda-feira, 12, o Ministério da Educação (MEC) anulou uma questão de Matemática. O MEC constatou que a mesma questão já havia sido aplicada no vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

No primeiro dia do exame, 4 de novembro, foram aplicadas as provas de linguagem, ciências humanas e redação. No segundo dia, 11 de novembro, os candidatos responderam questões de ciências da natureza e matemática.

A nota Enem poderá ser usada para concorrer a vagas no ensino superior público pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a bolsas em instituições privadas, pelo Programa Universidade para Todos (ProUni), e para participar do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).