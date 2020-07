IBGE revela que 6 em cada 10 jovens que concluem o ensino médio param de estudar para trabalhar

RIO e SÃO PAULO – Ao menos seis em cada dez jovens que concluem o ensino médio não continuam a estudar porque precisam trabalhar ou porque não têm recursos para bancar os estudos, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: Educação 2019, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento mostra que o ensino superior é hegemonicamente privado no Brasil. Apenas um quarto dos estudantes de graduação (26,3%) estão matriculados em instituições de ensino superior públicas.

O País tem 13,810 milhões de jovens de 15 a 29 anos que já têm ao menos o ensino médio completo mas não puderam prosseguir com os estudos e ingressar no ensino superior: 44,4% deles argumentaram que precisavam trabalhar, e outros 17,5% alegaram falta de recursos para bancar os estudos.

“Esse motivo da falta de dinheiro é presente principalmente entre essas pessoas que estariam aptas a cursar o ensino superior. A gente tem preponderância do ensino superior privado no Brasil”, lembrou Marina Aguas, analista da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE.

A rede pública de ensino atende a maior parte dos estudantes brasileiros desde a creche até o ensino médio, período em que a taxa de escolarização da população na faixa etária avança para patamares de universalização. Em 2019, as instituições públicas concentravam 74,7% dos alunos na creche e pré-escola, 82,0% dos estudantes do ensino fundamental regular, e 87,4% dos que cursavam o ensino médio regular.

Dentre esses alunos, estava o confeiteiro Augusto da Silva Santos, de 18 anos, que começou a trabalhar aos 14 anos de idade. Quando estava no 1.º ano do ensino médio, ele se dividia entre a escola e o trabalho em um hospital em Guarulhos, na Grande São Paulo. Morador de Guaianases, na zona leste da capital, ele também ajudava a família nas tarefas domésticas. No 2.º ano, sofreu um acidente trabalhando em uma obra para ajudar a pagar as contas da casa e ficou dois meses afastado das aulas.

"Sempre trabalhei. Ajudo com os afazeres da casa, faço a janta dos meus pais. Às vezes, não dava tempo de fazer as atividades de casa, mas eu não podia deixar de trabalhar."

Isso não o afastou dos estudos, nem quando quase perdeu o ano. "Quando sofri o acidente, fiquei internado por 21 dias. Fraturei o polegar esquerdo trabalhando em uma obra em um final de semana. Minha família estava passando por uma situação delicada e eu estava ajudando. Até fazer a cirurgia, tomou dois meses e acabei me atrasando em todas as matérias."

Apesar de todas as dificuldades, Santos, que sempre foi aluno de escola pública, conseguiu concluir os estudos com a ajuda da Educafro, entidade que atua na inclusão de negros no ensino superior por meio de cursinhos. Agora, ele sonha em ser médico. “Minha família tem um histórico grande de problemas cardíacos. Agora, o que quero é correr atrás para prestar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e tentar tirar uma nota boa para entrar em Medicina", finalizou.

“A principal provedora é a rede pública, e cai bastante quando a gente vai para graduação e pós-graduação. Tem a ver com a nossa lei de educação, tem a infraestrutura montada pelos governos locais para prover esse ensino básico. Quando a gente parte para o ensino superior, a gente já percebe a presença das instituições privadas”, disse Adriana Beringuy, analista da Coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE.

Rede pública

Em 2019, 73,7% dos estudantes de graduação frequentavam uma instituição de ensino privada. Nos cursos de pós-graduação, a rede privada deteve 74,3% dos estudantes nessa etapa de instrução.

No Brasil, a proporção de pessoas de 25 anos ou mais de idade que terminaram a educação básica obrigatória – ou seja, concluíram, no mínimo, o ensino médio – alcançou 48,8% em 2019, ainda menos da metade.

Em 2019, 51,0% das mulheres passaram a ter ao menos o ensino médio completo em 2019, contra uma fatia de 46,3% dos homens. Entre os que não completaram a educação básica, 6,4% eram sem instrução, 32,2% tinham o ensino fundamental incompleto, 8,0% tinham o ensino fundamental completo e 4,5%, o ensino médio incompleto. O porcentual de pessoas com o ensino superior completo subiu de 16,5% em 2018 para 17,4% em 2019.